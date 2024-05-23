القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد سير الإمتحانات

أجرى الدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة يرافقه الدكتور سليمان مصطفى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

وأكد "سوسة" أن إمتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى وذلك نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات موضحا أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار الحرص على المتابعة المستمرة لسير انتظام الامتحانات بالجامعة.

واطمأن "سوسة"، خلال جولته، على الالتزام بالتعليمات وضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان من حيث توفير كافة سبل الراحة للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر مشددًا على ضرورة الحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

وخلال الجولة حرص "سوسة" على الاستماع إلى آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أي مشكلات يواجهونها أثناء عقد الامتحانات متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.