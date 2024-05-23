إنتظام أعمال كنترولي الشهادتين الإعدادية والإبتدائية بأزهر الشرقية

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم الخميس، إنتظام العمل بكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمقر معهد الصفوة النموذجي للفتيات، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات لبدء أعمال التصحيح.

وخلال الزيارة، شدد رئيس المنطقة على ضرورة مراجعة أوراق الإجابة جيدًا قبل أعمال التصحيح، موجهاً بأهمية تحري الدقة عند تقدير الدرجات، وعدم ترك أي فقرة بدون تصحيح، واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية أنه تم اختيار مجموعة من أكفأ المعلمين ممن يتمتعون بحسن السيرة والعمل تحت ضغط، وذلك لأنهاء أعمال الكنترول بأفضل صورة، مؤكدًا أنه لا مكان لمقصر أو مهمل في أداء عمله، محذرًا الجميع من أي تهاون أو تقصير أو إهمال في أعمال الكنترول، ومشيدًا بالجهود التى قامت بها لجنتي النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية لإنهاء وتجهيز أوراق الإجابة للتصحيح.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال التصحيح السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٥ لجميع مواد الشهادتين الإعدادية والابتدائية من خلال ثلاث مراكز للتصحيح.

وفي سياق متصل، أناب الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية؛ محمد عطية، منسق المنطقة للمشروع التربوي« أنا الراقي بأخلاقي»، ومحمد عبد العظيم الدحار، مدير إدارة أبو حماد التعليمية الأزهرية، بافتتاح معرض المشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي» بمقر معهد فتيات القرين الإعدادي النموذجي بإدارة أبو حماد التعليمية.

حضر الافتتاح الذي تم تحت رعاية الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مديرعام الشئون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد؛ عدد من موجهي الإدارة وموجهي التربية الفنية، وجمع من المعلمين والطالبات وجمع من أفراد المجتمع المدني ومنسوبي الأزهرالشريف.

وشملت المعروضات أعمال متعددة لأنشطة المبادرة، من مجسمات ومجلات حائط وأعمال فنية ومشغولات يدوية، وغيرها من النماذج التي قام بتنفيذها طلاب المعاهد تحت إشراف معلميهم ومنسقي المعاهد للمراحل الدراسية، ونالت إعجاب الجميع، كما تم تقديم بعض الفقرات والقصائد عن قيم المبادرة.

وأشار منسق المنطقة إلى أن افتتاح معرض أبوحماد يعد سابقة هي الأولى بين المناطق الأزهرية، حيث يعد هذا المعرض هو الخامس من نوعه للمبادرة خلال العام الدراسي الجاري.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد أطلق مبادرة أنا الراقي بأخلاقي، استجابة لما تفرضه علينا تعاليم الدين الحنيف، واقتداءً بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، ورغبة من الأزهر الشريف في مواجهة الانحرافات السلوكية والأفكار المتطرفة على الأصعدة كافة، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ورؤية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التي تهدف إلى غرس الأخلاق الحميدة في نفوس النشء، وتعزيز الانتماء الوطني، وتجنب الأفكار الشاذة الوافدة، التي تخالف صحيح الدين والتقاليد المجتمعية الأصيلة، ونجحت منطقة الشرقية الأزهرية في تفعيل أنشطة المشروع على الوجه الأكمل.