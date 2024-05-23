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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البحرين تستضيف أعمال الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تستضيف مملكة البحرين يوم الأربعاء المقبل، بالتعاون بين قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ووزارة الإعلام البحرينية الدورة 54 لمجلس وزراء الاعلام العرب، على أن تبدأ الأعمال التحضيرية لها باجتماعات الدورة 101 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة 19 للمكتب التنفيذي، على التوالي، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

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ﻣﺸﺎرﻛﺔ ُ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُﻤﺎن ﻓﻰ ﻗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗُﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻰ المشترك 

وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم الخميس أنها ستشارك بوفد يترأسه السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال وعضوية وزير مفوض فالح المطيري مدير الأمانة الفنية وعبد المنعم السباعي عضو الإدارة، بحضور وزراء الإعلام في الدول العربية ومن يقوم مقامهم، ورؤساء المنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الاعلام.

 

وفي هذا الإطار، قال السفير أحمد رشيد خطابي إن اللجنة الدائمة للإعلام العربي ستتدارس مشروع جدول الأعمال انطلاقا من البنود المدرجة والإسهامات البناءة للدول الأعضاء والشركاء المعنيين لترفع توصياتها إلى المكتب التنفيذي تمهيدا لاعتمادها من طرف المجلس.. مشيرا إلى أن هذه الدورة ستتميز باستعراض نتائج متابعة تنفيذ قرارات الدورة 53 للمجلس بالرباط، وتوصيات الدورة (18) للمكتب التنفيذي بطرابلس، في ضوء نتائج الاجتماعات التحضيرية للفرق واللجان المنبثقة عن اللجنة الدائمة.

 

وأعلن خطابي أن على رأس مشروع جدول الأعمال مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية وفي صلبها القدس المحتلة في سياق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي مناطق الأراضي المحتلة، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بما في ذلك اعتماد النظام الأساسي للمرصد والمنصة المدمجة، والمعهد العربي لصحافة السلام، وتوصيات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

 

وتابع أن اللجنة الدائمة ستعمل على تدارس أفضل السبل لتنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وذلك في ضوء اعتماد القمة العربية العادية (33) بمملكة البحرين على هذه الاستراتيجية، واعتماد توصيات الملتقى الأول للمؤثرين وصانعي المحتوى في مجال التنمية المستدامة، فضلا عن اتخاذ الخطوات الهادفة لاستكمال ملف التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، ومواصلة الجهود الرامية لنشر الثقافة الإعلامية البيئية، وتعزيز دور المرأة العربية في وسائل الإعلام، واعتماد ميثاق الشرف الإعلامي العربي بعد إثرائه بأحكام جديدة تماشيا مع مبادرة الأمانة العامة ومقترحات الدول الأعضاء بشأن إدماج البعد الانتخابي في متابعة الاستحقاقات الانتخابية على المستوى الإعلامي.

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