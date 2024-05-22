الأربعاء 22 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يصل إلى موسكو

بوابة الوفد الإلكترونية

وصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو.

وحسب سبوتنيك، الطائرة هبطت في مطار العاصمة الروسية موسكو، مساء الأربعاء، وفي حوالي الساعة 6:10 مساء، نزل الملك من الطائرة.

وذكر المراسل أنه كان في استقبال الملك البحريني، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.

وفي وقت سابق من اليوم، تحدثت وسائل إعلام بحرينية عن زيارة العاهل البحريني إلى روسيا لإجراء مفاوضات حول التعاون الثنائي وتطوير الوضع الإقليمي والدولي.

وأشارت تلك الوسائل إلى أن ملك البحرين وصل إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

 

مواد متعلقة

الأسهم اليابانية: نيكاي يتعثر مع اقتراب صدور تقرير أرباح "إنفيديا"

الأسهم الأوروبية تهبط بضغط من شركات صناعة السيارات ومخاوف التضخم

أعضاء بـ"الفيدرالي" يطالبون بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول

غولدمان ساكس: الدولار سيحافظ على قوته لفترة أطول

صحة غزة: ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 35.709

الأركان الإيرانية تعلن هوية المسيرة التي عثرت على طائرة الرئيس

إسرائيل: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية بعد إنهاء الحرب

وزير المالية الإسرائيلي يريد خنق "السلطة الفلسطينية" اقتصاديًا

الجريدة الورقية