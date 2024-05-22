ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يصل إلى موسكو

وصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو.

وحسب سبوتنيك، الطائرة هبطت في مطار العاصمة الروسية موسكو، مساء الأربعاء، وفي حوالي الساعة 6:10 مساء، نزل الملك من الطائرة.

وذكر المراسل أنه كان في استقبال الملك البحريني، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.

وفي وقت سابق من اليوم، تحدثت وسائل إعلام بحرينية عن زيارة العاهل البحريني إلى روسيا لإجراء مفاوضات حول التعاون الثنائي وتطوير الوضع الإقليمي والدولي.

وأشارت تلك الوسائل إلى أن ملك البحرين وصل إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.