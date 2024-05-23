إنقاذ مواطن إحتجز داخل مصعد كهربائي بالفيوم

تمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم، من إنقاذ مواطن أحتجز داخل مصعد كهربائي ببرج خلف كلية التربية بمنطقة كيمان فارس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بإحتجاز مواطن داخل مصعد كهربائي ببرج سكني خلف كلية التربية، بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية وتبين أن المواطن احتجز بسبب انقطاع التيار الكهربائي عقب دخوله المصعد، وتم إخراجه بواسطة قوات الحماية المدينة، وتبين أنه لا يعاني من اي إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث اخر اليوم أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية، بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه وقع عند مدخل قرية أبو عش، وأسفر عن إصابة 3 اشخاص ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.