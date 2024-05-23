إصابة طالبة بالإغماء خلال إمتحانات الإعدادية بالفيوم

اصيبت طالبة بمدرسة الشهيد منير عبد الكريم، بقرية العلوية بمركز أبشواي بالفيوم، بحالة إغماء خلال تأديتها لإمتحان الشهادة الإعدادية، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها، وإستقرت حالتها.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا باصابة طالبة بإمتحانات الشهادة الاعدادية بمدرسة الشهيد منير عبد الكريم بقرية العلوية التابعة لمركز أبشواي بالاغماء وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة الطالبة بحالة أغماء وإعياء شديد، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها والتأكد من إستقرار حالتها ودخلت للجنتها لتأدية الامتحان.

حادث اخر

وفى حادث اخر اليوم أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية، بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه وقع عند مدخل قرية أبو عش، وأسفر عن إصابة 3 اشخاص ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.