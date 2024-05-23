وزير الري يبحث مع نظيره السنغالي تعزيز التعاون بين البلدين

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، شيخ تيديان دايي وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال ، و تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في مجال المياه على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا .

وأعرب وزير الري، عن رغبته فى تعزيز التعاون بين مصر والسنغال فى مجال المياه تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتى تهدف لتحقيق التنسيق المشترك في الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات بين البلدين .

وأشاد سويلم بقيادة السنغال وسويسرا للحوار التفاعلي الرابع حول إدارة المياه المشتركة ، والذى يمثل أحد المجهودات البارزة للعمل على رفع مكانة المياه على جدول الأعمال العالمي .

وتوجه بالدعوة لدولة السنغال للمشاركة فى مبادرة AWARe والتي حشدت حتى الآن دعم ٣٥ دولة بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية مثل (منظمة الأغذية والزراعة - اليونسكو - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - IMWI - UFM - WMO - ..... ) ، هذا وتقوم العديد من المنظمات الرائدة حالياً بوضع خطط عمل لكل مسار من مسارات المبادرة والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية للدول ، مشيراً لأهمية هذه المبادرة لدولة السنغال سواء من خلال الإستفادة من الدورات التدريبية التي يقدمها "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" الذى دشنته مصر تحت مظلة المبادرة ، أو الإستفادة من خلال الحصول على تمويلات لمشروعات يتم تنفيذها في مجال التكيف مع تغير المناخ .