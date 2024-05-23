وزير الرياضة يتابع استعدادات تجهيزات البعثة المصرية بدورة الألعاب

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع عدد من أعضاء الشركة التي تقوم برعاية ملابس بعثة مصر الأولمبية والبارالمبية، وذلك خلال مشاركة مصر في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة بباريس.

أكد وزير الشباب والرياضة على حرصه الشديد من أجل توفير كافة سبل النجاح للبعثة المصرية، موضحاً ان العمل يتم على قدم وساق مع جميع الاطراف المعنية لضمان مشاركة مشرفة تليق بمكانة مصر الدولية.

كما توجه صبحي بالشكر للشركة على دعمها المتواصل لرياضة مصر، وحرصها على توفير أفضل الملابس لبعثتنا، موضحاً أن رعاية شركة بوما لملابس البعثة الأولمبية والبارالمبية، يعكس مدي اهتمام الشركة بالرياضة وخاصة في مصر لما لها من مكانة دولية واقليمية كبيرة.