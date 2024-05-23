رياض أطفال الأزهر2024.. التفاصيل الكاملة للتقديم إلكترونيًا

التقديم في رياض أطفال الأزهر2024، يعد من اهتمامات قطاع كبير من المواطنين الذي يرغبون في التقديم لأبنائهم على رياض الأطفال بالأزهر للعام الدراسي الجديد، وظهر ذلك جليًا في تكثيف البحث عبر " جوجل عن موعد فتح باب التقديم لـ رياض الأطفال للأزهر 2024-2025.

بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية

ويمكن لأولياء الأمور التقديم لأبنائهم على رياض الأطفال، عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل، واستفياء الشروط المطلوبة وهي: أن يكون سن الطفل في وقت التقديم من 4 سنوات إلى 5 سنوات و11 شهرًا، كما يمكن النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى، عند وجود أماكن شاغرة.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض أطفال الأزهر 2024

وجود تقرير طبي من التأمين الصحي بالحالة الصحية للطفل.

توفر 6 صور شخصية حديثة للتلميذ بخلفية بيضاء.

وجود صورة من بطاقة الرقم القومي للوالدين.

وجود دمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد.

توفر ما يثبت محل الإقامة مثل فاتورة فاتورة الكهرباء.

وجود أصل شهادة ميلاد الطفل.

كيفية التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالأزهر

في البداية الدخول على بوابة الأزهر الشريف من هنا

يجب اختيار خدمات الأزهر الشريف.

الضغط على تقديم رياض الأطفال الأزهر.

يجب تسجيل البيانات المطلوبة منك.

أخيرًا الضغط على حفظ طلب التقديم وطباعته.