الدقهلية تتابع تنفيذ برنامج إرشادي للتوعية بالذبح داخل المجازر

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة للتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية لتنفيذ برنامج إرشادي للتوعية بضرورة الذبح بالمجازر وعدم الذبح بالشوارع والطريق العام حفاظا علي البيئة من التلوث و عدم انتشار الأمراض وكذا التوعية واتباع الإرشادات الصحيحة للذبح وفق ما قررة الشرع الاسلامي في هذا الشأن وايضا طرق التخلص الآمنة من المخلفات الحيوانية استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

واوضح "مختار"انه تم تنفيذ عدد 39 ندوة إرشادية مجانية خلال الاسبوع الاول من البرنامج حاضر بها أطباء بيطريين متخصصين.

وقال "مختار" ان البرنامج يستهدف توعية كافة الفئات بأهمية الذبح للاضحية بالمجازر حفاظا علي توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين من خلال خطة متكاملة بمشاركة الاجهزة المعنية..

ومن جانبه اوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تم التنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالدقهلية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرية الأوقاف تنفيذا لتكليفات المحافظ حيث تم تنفيذ عدد 20 ندوة إرشادية بعدد من الوحدات المحلية في اليوم الثانى لاعمال البرنامج.

واشار انه سبق ان تم تنفيذ 19 ندوة اخري بالمراكز خلال اليوم الاول لاعمال البرنامج وذلك بحضور نواب رؤساء مراكز المدن ومسئولى التنمية الاقتصادية للتوعية باهمية الذبح للاضحية بالمجازر وذلك انطلاقا من تنفيذ خطة المرور علي جميع المجازر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وإنتظامه بها استعدادا لاستقبال العيد.