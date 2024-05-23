محافظ الدقهلية يتابع جهود رفع الإشغالات بمركز المنصورة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الوحدات المحلية في متابعة اعمال وجهود رفع الاشغالات وازالة معوقات الحركة المرورية بالطرق العامة والاسواق والشوارع الرئيسية والفرعية واتخاذ الاجراءات فورا حيال المخالفات.

وفي هذا الصدد تابع مختار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة باشراف ومتابعة غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة حيث تم تنفيذ حملات ازالة اشغالات بالشوارع والميادين بنطاق المركز بمشاركة قوات الشرطة استهدفت هذه الحملات تيسير الحركة المرورية للمشاة والمركبات وتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها..

واكد "مختار" علي متابعته الشخصية يوميا لانشطة كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة مشيرا لضرورة استمرار تنفيذ هذه الحملات حرصا علي تقديم خدمات متميزة وحرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.