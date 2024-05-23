نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس.. يكثف الكثير من الطلاب وأولياء الأمور البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني، بغية معرفتها والاطمئنان على أبنائهم، خاصة أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 قريبًا.

مديريات التربية والتعليم

وعقب الانتهاء الانتهاء من مراحل التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، يتم إعلان النتجية عقب اعتمادها رسميا، على ان تكون متاحة للطلاب وأولياء الأمور من خلال المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

في البداية الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم

يجب اختيار المرحلة التعليمية.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

تحديد العام الدراسي الحالي 2023-2024.

إدخال اسم الطالب، ورقم جلوس الطالب.

النقر على على استعلام لتظهر النتجية فورًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في بور سعيد

وفي سياق آخر اعتمد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، بديوان عام المحافظة، بحضور العشر الأوائل على مستوى المحافظة، وقد بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد 85.1 % في الوقت الذي كانت نسبة نجاح الفصل الدراسي الأول 75.4%.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

جدير بالذكر تعتبر محافظة بورسعيد، أولى محافظات مصر التي جرى فيها اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية نظراً لنظام التصحيح الإلكتروني الذي ينفذ في المحافظة.