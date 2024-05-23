العناية الإلهية تُنجي مي سليم من حادث سير مروع

تعرضت الفنانة مي سليم ، إلى حادث سير مما أدى إلى تهشم سيارتها، وذلك حسبما أعلنت شقيقتها دانا، عبر موقع الصور والفيديوها الشهير “إنستجرام”.

ونشرت شقيقة مي سليم، صورة للسيارة، وعلقت:" الحمد لله وقدر الله ماشاء فعل، ربنا نجى مي من حادثة جامدة، بسبب سواق مهمل ضربهم وجري، وهي بخير وده أهم حاجة ".

وتابعت دانا شقيقة “مي”، قائلة:" بجد بعض سواقين التريلات والميكروباصات نازلين ينتحروا ومابيهمهمش أرواح الناس، حسبي الله ونعم الوكيل ".

آخر أعمال مي سليم السينمائية

ومن ناحية أخرى، يعرض للفنانة مي سليم في السينما، فيلم “بنقدر ظروفك”، والذي انطلق للجمهور أمس الأربعاء بجميع دور العرض السينمائي.

واحتفلت “مي” بالعرض الخاص لفيلمها، أول أمس الثلاثاء، داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، بحضور النجم أحمد الفيشاوي ومي سليم.

وشهد العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك، حضور كل من: إبرام سمير، محمد محمود، يوسف وائل نور، يوسف الأسدي، الفنانة أميرة العيدي، والمخرج أيمن مكرم والمؤلف سمير النيل.

"بنقدر ظروفك" في السعودية

ينطلق عرض فيلم بنقدر ظروفك، اليوم الخميس بجميع سينمات المملكة العربية السعودية، بطولة النجم أحمد الفيشاوي والفنانة مي سليم، نسرين طافش.

قصة فيلم بنقدر ظروفك

تدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

فيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

وفي سياق متصل، كانت مي سليم، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، من خلال مسلسل “المداح أسطورة العودة"، وحقق صدى واسعًا وقت عرضه على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

مسلسل المداح أسطورة العودة، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.