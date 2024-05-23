موعد مباراة طرابزون سبور وبشكتاش الليلة في نهائي كـأس تركيا

يقود الدولي المصري محمود تريزيجه، فريقه طرابزون سبور التركي مساء اليوم الخميس، لمهمة قوية تحت شعار أكون أو لا أكون، عندما يصطدم مع نظيره بشكتاش في نهائي كأس تركيا لعام 2024.

ويبحث محمود حسن تريزيجيه الذي ينتهي تعاقده مع طرابزون سبور في 2026، عن ثانِ ألقابه مع طرابزون سبور، بعد التتويج بلقب السوبر التركي نسخة 2022.

موعد مباراة طرابزون سبور وبشكتاش

من المقرر ان تنطلق صافرة مباراة طرابزون سبور وبشكتاش التركي في نهائي كـأس تركيا، في تمام الساعة 8:45 مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



وكان تريزيجه بعيدا عن المشاركة في المبارياته مع طرابزون بالفترة الأخيرة بسبب اصابته، قبل أن يتعافي مرخرا ويصبح جاهز طبيا للمشاكرة في لقاء اليوم.

وقالت صحيفة الصباح التركية، إن الجهاز الطبي لنادي طرابزون منح محمود تريزيجيه الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة بشكتاش، بعد مشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

وتابعت أن تريزيجه تعافى من الإصابة التي تعرض لها في عضلة السمانة، خلال لقاء سامسون سبور ضمن منافسات الدوري التركي.

واختتمت الصحيفة التركية، أن عبد الله أفجي المدير الفني لفريق طرابزون، قرر الاعتماد على محمود تريزيجه في التشكيل الأساسي للفريق خلال لقاء بشكتاش.