الولايات المتحدة تدمر أربع طائرات مسيرة للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، إن الجيش الأمريكي دمر أربع طائرات بدون طيار تابعة لحركة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.



وكتبت القيادة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"اكس" تويتر سابقا، أنه في حوالي الساعة 3:16 مساءً (بتوقيت صنعاء، 12:16 مساءً بتوقيت جرينتش) يوم 22 مايو، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM) في الاشتباك مع أربعة طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وجاء في البيان، بإن الطائرات بدون طيار "مثلت تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، موضحة أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.

وفي أعقاب تصاعد الحرب الإسرائيلية على فلسطين في قطاع غزة، حذرت حركة أنصار الله من أنها ستشن ضربات على الأراضي الإسرائيلية وستمنع أي سفن مرتبطة بالدولة اليهودية من الإبحار عبر البحر الأحمر وباب المندب، حتى انتهاء العملية الحربية في فلسطين، ومنذ منتصف نوفمبر 2023، هاجم الحوثيون عشرات السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن.