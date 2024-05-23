بودابست تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2026

يستضيف ملعب الأسطورة بوشكاش بالعاصمة المجرية بودابست المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال اوربا عام 2026 بعدما قرر الاتحاد الاوربي منح العاصمة المجرية شرف استضافة المباراة النهائية لبطولة الاندية الاقوى قاريا .

وهذه هي المرة الاولى التي تستضيف العاصمة المجرية بودابست المباراة النهائية لدوري أبطال اوربا الاوربية بعدما قرر المكتب التنفيذي للويفا اتخاذ هذا القرار مساء الاربعاء ضمن مجموعة من القرارات الاخرى التي تخص تحديد اماكن البطولات الاوربية القادمة .

ويسع ملعب بوشكاش ارينا بالعاصمة المجرية بودابست والذي افتتح عام 2019 حوالي 67 الف متفرج واستضاف عدد من الاحداث الرياضية الهامة من بينها ثلاث مباريات في بطولة يورو 2020 والمباراة النهائية لبطولة الدوري الاوربي العام الماضي بين اشبيلية و روما الايطالي والتي انتهت بفوز اشبيلية بركلات الترجيح .

كما اتخذت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الاوربي عدة قرارات بشأن المباريات النهائية للبطولات الاوربية القادمة حيث ستنظم المانيا ثلاث نهائيات لبطولات خلال السنوات القادمة حيث سيستضيف ملعب لييبزيج ارينا نهائي بطولة كأس المؤتمر الاوربي عام 2026 بينما سيقام نهائي الدوري الاوربي عام 2027 بمدينة فرانكفورت بينما تم استبعاد طلب مدينة شتوتجارت الالمانية لاستضافة نهائي دوري الابطال عام 2027 والذي لم يتحدد مكانه بشكل نهائي حتى الان حيث طلب الاتحاد الاوربي من الاتحاد الايطالي تقديم ايضاحات بشأن عملية التطوير المزمع اجرائها في ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو وهو الملعب المرتقب استضافته للمباراة النهائية لدوري الابطال عام 2027 .