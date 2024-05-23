طلاب جامعة فاروس بالإسكندرية في زيارة لمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية

استقبل اليوم المجمع الطبي بالاسماعيلية وفد من أوائل الدفعات من كليات «الصيدلة ،طب الأسنان، العلوم الطبية التطبيقية، هندسة الأجهزة الطبية» وعدد من الأساتذة والإشراف بالجامعة

وتهدف الزيارة الي تعريف طلاب القطاع الصحي بجامعة فاروس بمنظومة الرعاية الصحية ، والاطلاع علي الخدمات التي تقدمها الهيئة والامكانيات المتطورة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية



في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية بتفعيل التعاون والشراكات مع القطاعات المختلفة، وتبادل الخبرات والمعرفة ، بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون المستقبلي في مجالات التعليم والبحث العلمي.

بدأت الزيارة بتقديم عرض توضيحي لفريق إدارة الصيدلة داخل قاعة المؤتمرات بالمجمع ، تضمن شرح وافى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، ودور الهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة المصرية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات المنظومة الجديدة،



مع إيضاح الطفرة النوعية في مستوى الخدمات الصحية بأعلى معايير الجودة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إضافة إلى التطور الملحوظ بعد إعادة تأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية،

وكذلك رفع كفاءة وتدريب القوى البشرية، وصقل مهاراتهم المهنية والعلمية والتكنولوجية المختلفة، إضافة إلى التحول الرقمي، وتوفير التجهيزات والمستلزمات لمواكبة التطور آخر المستجدات العالمية، وتماشيًا مع استراتيجية ورؤية مصر 2030

وخلال الزيارة تم الاطلاع على أحدث التقنيات والخدمات الطبية المقدمة في المنشآت حيث يعد مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم المشروعات القومية، إذ تحرص الدولة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

واستمرت الزيارة لعدة ساعات شملت جولة في الأقسام المختلفة للمستشفيات بما في ذلك الصيدليات ، العناية المركزة ، الاقسام الداخلى ، الغسيل الكلوي ، الأشعة ، المعامل ، القسم الفندقي ، وحدة الأورام ، وحدة القسطرة القلبية

وأعرب الطلاب عن إعجابهم بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في المجمع الطبى ، ومركز ٣٠ يونيو الدولي واثنوا على جهود الكادر الطبي والإداري في تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى

وكان فى استقبال الوفد الطلابى الدكتور محمد سامى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية والدكتور على رفعت نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية والدكتور محمد جبريل مدير المستشفيات والدكتور أحمد عبداللطيف المدير التنفيذي والتشغيلى للمجمع الطبي بالاسماعيليه والدكتور محمد عبدالعظيم مدير مركز 30 يونيو الدولي للكلى والمسالك البولية بالاسماعيليه والدكتور محمد حامد أبرز الكوادر الطبية بالمجمع الطبى والطوارئ