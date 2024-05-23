محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس مدينة رأس سدر تقديرا لجهوده المتميزة

كرم اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، المحاسب علي ابراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر، وذلك تقديرا لجهوده المتميزة، مما أظهر المدينة بالمظهر المتميز اللائق مشرف أمام ضيوفها وزائريها، واستلم التكريم نائب رئيس المدينة نيابة عنه.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر المتابعة الدوري الاسبوعي، بقاعة اجتماعات مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، و اللواء احمد الاسكندراني، ورؤساء المدن، ومديري المديريات ، ومديري إدارات الديوان العام، وممثلي الشركات والجهات المنفذة والمشرفة علي المشروعات بالمحافظة.



وفي سياق آخر - كرم اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، ابراهيم حميد رئيس مجلس ادارة شركة زهرة جنوب سيناء لجمع ونقل وتدوير المخلفات بشرم الشيخ .

وذلك تقديرا لجهوده المبذولة وتعاونه المثمر مع المحافظة في رفع مستوي اعمال النظافة والتجميل بمدينة شرم الشيخ، ةظهور المدينة بالمظهر المشرف امام زائريها من مختلف الجنسيات.