استمرار العمل بمقعد تسوية المنازعات بشرم الشيخ لحل مشكلات المواطنين

واصل مقعد تسوية المنازعات جلساته المعتادة، لليوم التالي علي التوالي نظرا للانتهاء من بحث موضوعات والمواطنين جلسته بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة بمدينة شرم الشيخ.

وذلك بحضور المستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.

يشار الي ان جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

كما تم أيضا نظر طلبات بعض المستثمرين و الشركات العاملة وانتهى إلى إيجاد حلول لها فى إطار دعم الاستثمار وبمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.