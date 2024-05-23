أحمد سليمان: الزمالك حقق الكونفدرالية بفضل الجماهير وتم تمديد عقد جوميز وتفعيل بند شراء محمد شحاته

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الحصول على بطولة كأس الكونفدرالية، جاء بعد ملحمة من الجماهير التي حضرت بقوة واللاعبين وكل الجهات.

وتابع سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "جوميز تم تمديد عقده تلقائيًا لمدة موسم آخر بخلاف عقده حسب بنود العقد التي تنص على التمديد عند الفوز ببطولة إفريقية".

وأضاف أحمد سليمان: "جوميز من المدربين المميزين للغاية وهو يحب الجميع داخل النادي، ومن حبه للعاملين قام بتوزيع أموال إحدى حلقاته في الإعلام على جميع العمال داخل النادي".

واستطرد عضو مجلس الزمالك: "لا نزال نحاول في فك إيقاف القيد وحل الأزمات، ومنذ مجئ المجلس وهو يحل أزمات وتعاقدنا مع 11 صفقة وهذا إعجاز".

واختتم أحمد سليمان: "سيتم تفعيل بند شراء محمد شحاته المعار من طلائع الجيش، وزياد كمال من العناصر المميزة داخل الفريق".