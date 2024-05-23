سائق يصيب نجل عمومته بطلق ناري بجرجا| تفاصيل

استقبلت مستشفى جرجا العام عامل زراعي في بداية العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالساق اليمنى تعدى عليه نجل عمومته بالضرب بسلاح ناري، كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "محمد . ا . ع . م" 52 سنة عامل زراعي يقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالساق اليمنى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجل عمومته "فارس . م . س . م" 25 سنة سائق ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلاف بينهما على قطعة أرض زراعية بذات الناحية .

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر لقي طفل في العاشرة من العمر يقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمه قطار حال عبوره شريط السكه الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة ة بالقرب من محطة سكة حديد جرجا وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لقسم شرطة جرجا ا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا بإصطدام القطار ر [ القاهرة – نجع حمادي ] بالطفل "أسامة . ج . خ . ع" 10 سنوات تلميذ يقيم دائرة القسم وذلك قبل دخول القطار المشار إليه على رصيف محطة سكة حديد جرجا دائرة قسم جرجا حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى وفاته وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جرجا العام.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال والد المتوفـى "جمال . خ . ع . ت" 48 سنة عامل يقيم بذات العنوان بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .