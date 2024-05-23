إصابة مواطن أثناء محاولة نزوله من قطار متحرك بسوهاج

أصيب نقاش يبلغ من العمر 43 سنة يقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج بجروح متهتكة بالقدم اليمنى وفروة الرأس وسحجات بالجانب الأيمن إثر سقوطه من قطار متحرك أثناء محاولته النزول على محطة سكة حديد جزيرة شندويل غير مقرر وقوفه بها وجرى نقله لمستشفى خاص لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود محضرا لمركز شرطة جزيرة شندويل من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج بسقوط شخص حال محاولته النزول من القطار [ القاهرة – أسوان] وذلك أثناء تهدئة القطار على رصيف محطة سكة حديد جزيرة شندويل " غير مقرر وقوفه بها " .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه "محمود . ع . ع" 43 سنة نقاش ومقيم مركز جزيرة شندويل مما أدي لإصابته " جروح متهتكه بالقدم اليمني وفروة الرأس وسحجات بالجانب الأيمن وتم نقله لمستشفى خاص بسوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز طهطا شمال محافظة سوھاج إندلاع حريق أعلى سطح منزل مكون من طابقين بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا بنشوب حريق بمنزل دائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق أعلى سطح منزل مكون من طابقين ملك "أنور . م . ع . و" 49 سنة حاصل علي دبلوم يقيم بذات الناحية وتطاير منه شرر على حوشين ملاصقين ملك كل من :- "يوسف . ش . م . م" 58 سنة حاصل علي دبلوم يقيم بذات الناحية مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص و"واصف . م . و" 59 سنة عامل يقيم بذات الناحية مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما سبق وأضافوا بأن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بسطح منزل الأول ولم يتهموا أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفوا الشبهة الجنائية نتج عنه احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .