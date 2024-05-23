العين الإماراتي يسعى لاستعادة تفوق العرب بدوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية مساء السبت المقبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أسيا بين ممثل عرب آسيا نادي العين الإماراتي و ممثل كرة جنوب شرق آسيا نادي يوكوهاما مارينوس الياباني وهي المباراة التي يسعى فيها نادي العين فيها لاستعادة اللقب مجددا بعد غياب منذ عام ٢٠١٦ بعدما أحرز اللقب من قبل ثلاث مرات فيما يسعى فريق يوكوهاما مارينوس لاحراز لقبه الاول في البطولة والحفاظ على الكأس بين ايدي الاندية اليابانية بعد فوز نادي اوراراوا ريدز الياباني بالنسخة الأخيرة .

المباراة ستشهد ايضا ندية كبيرة بين الناديين حيث سيحاول نادي العين الإماراتي العودة في نتيجة المباراة بعد خسارة مباراة الذهاب في مدينة يوكوهاما بهدفين لهدف .

بطولة دوري أبطال أسيا اعرق مسابقات القارة الصفراء الكروية شهدت بداية متعثرة للغاية عندما تم إقرار إقامة المسابقة في نسختها الاولى عام ١٩٦٧ .

ففي ظل ظروف سياسية شديدة الاضطراب بدأت منافسات بطولة دوري أبطال آسيا بتسميتها الاولى بطولة الاندية الاسيوية وبسبب المشاكل السياسية رفضت الاندية العربية مواجهة اندية الكيان الصهيوني في ذلك الوقت مما أدى الى فوز اندية الكيان الصهيوني بثلاث نسخ من أصل أربعة نسخ وعادت النسخة الرابعة الى نادي الاستقلال الإيراني.

بعد نسخة عام ١٩٧١ وبسبب المشاكل التي تسببت فيها اندية الكيان الصهيوني تقرر طرد الاتحاد الأسرائيلي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتوقفت المسابقة بالكامل حتى عام ١٩٨٥ حيث بدأ الاتحاد الآسيوي في تنظيمها من جديد بنظام خروج المغلوب وانتهت اول نسخة في عام ١٩٨٦ بفوز نادي بوسان بارك الكوري الجنوبي .

وكان اول فريق عربي يحقق اللقب الآسيوي هو نادي السد القطري عام ١٩٨٩ بالتغلب في المباراة النهائية على فريق الكرخ العراقي اما اكثر الاندية الغربية والاسيوية نجاحا في البطولة فهو نادي الهلال السعودي الذي حقق لقبه الاول عام ١٩٩٢ بالفوز على الاستقلال الإيراني ثم توالت نجاحات الزعيم الهلالي ليكون اكثر الاندية الاسيوية تتويجا باللقب برصيد أربعة القاب كان آخرها عام ٢٠٢١ بالتغلب على فريق بوهانج ستليرز بطل تايلاند .

وتعد اندية كوريا الجنوبية هي اكثر الاندية فوزا باللقب ( ١٢ لقب ) تليها اندية اليابان ( ٨ ألقاب ) و اندية المملكة العربية السعودية ( ٦ ألقاب ) .

عام ٢٠٠٣ اجرى الاتحاد الآسيوي تعديلات على نظام البطولة و تم تسميتها بالأسم الحالي دوري أبطال آسيا وتم إلغاء مسابقة كأس الكؤوس الاسيوية وكأس السوبر الآسيوي واستحداث بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

عام ٢٠٠٩ تم رفع عدد الاندية المشاركة في البطولة الى ٣٢ فريقا وتم تقسيم دوري المجموعات الى القسمين الشرقي والغربي .

عام ٢٠٢١ تم زيادة عدد الاندية المشاركة الى ٤٠ ناديا باجراء دور تمهيدي للمسابقة بمشاركة ثمانية اندية .

هذا العام قرر الاتحاد الآسيوي زيادة عدد الاندية المشاركة الى ٤٤ ناديا بمشاركة ١٦ ناديا في الادوار التمهيدية التي اقيمت بنظام خروج المغلوب يتأهل منها أربعة اندية الى دوري المجموعات الذي سيتكون كما هو معتاد من ٣٢ ناديا .

السجل الذهبي لبطولة دوري أبطال أسيا :

١٩٦٧ هابويل تل أبيب

١٩٦٩ مكابي تل أبيب

١٩٧٠ الاستقلال ( ايران )

١٩٧١ مكابي تل أبيب

١٩٨٥ / ١٩٨٦ بوسان بارك ( كوريا الجنوبية )

١٩٨٦ / ١٩٨٧ جيف يونايتد ( اليابان )

١٩٨٧ / ١٩٨٨ طوكيو فيردي ( اليابان )

١٩٨٨ / ١٩٨٩ السد ( قطر )

١٩٨٩ / ١٩٩٠ ليوانج هيونجام ( الصين )

١٩٩٠ / ١٩٩١ الاستقلال( ايران )

١٩٩١ / ١٩٩٢ الهلال ( السعودية )

١٩٩٢ / ١٩٩٣ باس طهران ( ايران )

١٩٩٣ / ١٩٩٤ فارمرز بنك ( تايلاند )

١٩٩٤ / ١٩٩٥ فارمرز بنك ( تايلاند )

١٩٩٥ / ١٩٩٦ سيونجام ( كوريا الجنوبية)

١٩٩٦ / ١٩٩٧ بوهانج ستيلرز ( كوريا الجنوبية )

١٩٩٧ / ١٩٩٨ بوهانج ستيلرز ( كوريا الجنوبية )

١٩٩٨ / ١٩٩٩ جوبيلو ايواتا ( اليابان )

١٩٩٩ / ٢٠٠٠ الهلال ( السعودية )

٢٠٠٠ / ٢٠٠١ سوون بلوينجز ( كوريا الجنوبية)

٢٠٠١ / ٢٠٠٢ سوون بلو وينجز ( كوريا الجنوبية )

٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ العين ( الأمارات )

٢٠٠٤ الأتحاد ( السعودية )

٢٠٠٥ الاتحاد ( السعودية )

٢٠٠٦ شونبوك موتورز ( كوريا الجنوبية)

٢٠٠٧ اوراوا ريدز ( اليابان )

٢٠٠٨ جامبا اوساكا ( اليابان )

٢٠٠٩ بوهانج ستيلرز ( كوريا الجنوبية)

٢٠١٠ سيونجام ( كوريا الجنوبية)

٢٠١١ السد ( قطر )

٢٠١٢ اولسان ( كوريا الجنوبية)

٢٠١٣ جوانزو ( الصين )

٢٠١٤ ويسترن سيدني واندرز ( أستراليا )

٢٠١٥ جوانزو ( الصين )

٢٠١٦ شونبوك موتورز ( كوريا الجنوبية )

٢٠١٧ اوراوا ريدز ( اليابان )

٢٠١٨ كاشيما انتلرز ( اليابان )

٢٠١٩ الهلال ( السعودية )

٢٠٢٠ اولسان ( كوريا الجنوبية)

٢٠٢١ الهلال ( السعودية )

٢٠٢٢ اوراوا ريدز ( اليابان )