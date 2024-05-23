"لوكمان" يقود أتالانتا لفوز كبير على ليفركوزن والتتويج بالدوري الأوروبي

حقق فريق أتالانتا الإيطالي لقب الدوري الأوربي بعد الفوز الكبير على نظيره ليفركوزن الألماني برباعية دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب استاد أفيفا في أيرلندا، بنهائي الدوري الأوروبي .

سجل ثلاثية أتالانتا اللاعب اديمولا لوكمان "هاتريك" في الدقيقة 12 قبل أن يسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 26 من عمر اللقاء قبل أن يختتم الثلاثية في الدقيقة 75.

وبدأ ليفركوزن مباراته أمام أتالانتا بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: كوفار

خط الدفاع: ستاناسيتش، جوناثان تاه، هينسابي.

وسط الملعب: فريمبونج، بالاسيوس، جرانيت تشاكا، هينسابي.

وسط الملعب الهجومي: جريمالدو، فيرتز.

الهجوم: أمين عدلي.

بينما بدأ فريق أتالانتا مباراته أمام ليفركوزن بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خوان موسو.

خط الدفاع: ديمستري، هين، كولاسيناك.

وسط الملعب: زاباكوستا، كوبيماينرس، إيدرسون، روجيري.

وسط الملعب الهجومي: أديمولا لوكمان، دي كيتيلاري.

الهجوم: جيانلوكا سكاماكا.

يدخل فريق باير ليفركوزن المباراة بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم لقب البطولة، والتتويج بها للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق للفريق الألماني التتويج بها نسخة 1987 – 1988.

بينما يدخل فريق أتلانتا الإيطالي المباراة باحثًا عن أول لقب له في تاريخ البطولة، حيث يستهدف الفريق استكمال مشواره الرائع بالبطولة وتتويج جهود اللاعبين باللقب.

وكان أتلانتا قد تأهل إلى نهائي البطولة على حساب مارسليا الفرنسي بعد التغلب عليه في نصف النهائي، بينما تأهل ليفركوزن للنهائي على حساب روما الإيطالي.