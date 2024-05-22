شبانة يوجه رسالة هامة لنجوم الأهلي قبل موقعة الترجي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لاعبي الأهلي عليهم أن يعلموا جيدًا أن (الأهلي هو البطل)، وفي كل لعبة داخل المباراة يتذكرون هذه المقولة جيدًا، وكل كرة في المستطيل الأخضر عليهم أن يقاتلوا نجوم الأحمر، خصوصا ثلاثي الوسط إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "وفي خط الهجوم تاو والشحات ووسام أبوعلي يتذكرون هذه المقولة أن الأهلي هو البطل.. وأن يبذلوا قصارى جهدهم في الملعب، لأن الأهلي هو بطل القارة والنسر الذي يحلق فوق سماء إفريقيا".

وأضاف: "الأهلي هو سيد إفريقيا والملك المتوج على عرش القارة، فهل يجوز أن يتأثر جمهور ملك القارة وهو يواجه الترجي، نحن نحترم الفريق المنافس وتاريخه ومكانته، لكنهم يتنافسون مع المارد الأحمر في وقت غير مناسب، الذي يسيطر على القارة، ورغم أنه فازوا على الأهلي سابقا، لكن ليس في التوقيت الحالي، ولكن ليس مع هؤلاء اللاعبين ولا المدرب الحالي ولا الجمهور".

وواصل: "الأهلي عنده ليلة تاريخية يوم السبت، نتمنى أن تنتهي بتتويج تاريخي وأسطوري، والأهلي لن يستطيع فريق آخر اللحاق به، لأن الفريق يوسع الفارق مع منافسيه.. ورسالتي لكل اللاعبين أن يطمئنوا جمهورهم من بداية المباراة بالضغوط والقوة والسيطرة والمهارة، لابد أن يشعر لاعبي الترجي بقوة المارد الأحمر، ودخولهم في "قفص الأسود".

وزاد: "من خلال مشاهدتي لتصريحات نجوم الأهلي اليوم، هناك حالة تركيز شديدة من جانب اللاعبين، وجميع تصريحاتهم تدل على التركيز، والالتزام بتعليمات مارسيل كولر، خصوصا أن المدرب عندما يكون في حالة تركيز ينعكس ذلك على اللاعبين الذين يتحولون إلى كوماندوز، ويكونوا فريق قادر على تحقيق الانتصارات على أي خصم".

وتابع: "يجب أن يكون السبت القادم يوم تاريخي للنادي الأهلي لأننا سنتذكره بعد 100 عامًا، أن الأحمر حقق في هذا اليوم تحديدا البطولة الثانية عشر في مسيرته بدوري الأبطال، وإكمال الفرحة الكبيرة بتتويج القطبين بالبطولات القارية".