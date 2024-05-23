ألفت عمر صديقة نيرمين الفقي في "فوبيا"

على قدم وساق، تواصل الفنانة الفت عمر حاليا تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد “فوبيا” بضواحي القاهرة.

دور ألفت عمر

وتلعب النجمة ألفت عمر فى المسلسل دور صديقة الفنانة نيرمين الفقي المقربة ولكنها في الوقت نفسه تشعر بالحقد تجاهها ما يخلق الكثير من الأحداث والأزمات.



الفت عمر

أبطال العمل

المسلسل ينقسم لمجموعة من القصص هذه هي إحداها وتشارك الفت بطولة هذه الحكاية مع نيرمين الفقي وأمير صلاح الدين وغادة طلعت.

وفي القصص الأخرى كل من سوسن بدر ورانيا يوسف وناهد السباعي، المسلسل من تأليف أحمد عزت وإخراج رؤوف عبد العزيز والتي التقت الفت معه في فيلم لم يعرض بعد بعنوان الميثاق وتدور أحداثه في اقتباسة جديدة لقصة فاوست الذي يعقد اتفاقا مع الشيطان و يلعب البطولة فتحي عبد الوهاب بينما تلعب الفت عمر دور زوجته.



الفت عمر ونيرمين الفقي

من ناحية أخرى، تنتظر ألفت عمر أيضا عرض مسلسل السر مع النجوم حسين فهمي ونضال الشافعي ومايا نصري و من إخراج محمد حمدي.

وكانت شاركت الفنانة الفت عمر مؤخرًا فى فيلم بعد الشر والذي تظهر فيه كضيفة شرف في عودة للسينما.

اقرأ أيضًا

ألفت عمر شخصية ثرية في "إجازة مفتوحة" .. تفاصيل

الفت عمر



كانت ألفت قد شاركت كعضو لجنة تحكيم فى مسابقة miss elegant للفتاة العربية.



كما شاركت فى مسلسل سره الباتع والذي يخرجه المخرج الكبير خالد يوسف وتنتجه شركة سينرجي وهو مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل يوسف إدريس تحمل العنوان نفسه وتلعب فيها دور سعاد شقيقة أحمد وفيق وهي تظهر في نصف الأحداث الذى يدور بعد عام ٢٠١١.

الفت عمر



المسلسل بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني وحسين فهمي وخالد الصاوى وحنان مطاوع وريم مصطفى وشمس الكويتية واحمد وفيق وعدد كبير من النجوم والنجمات وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

الفت عمر



كما شاركت النجمة الفت عمر مؤخرًا فى فيلم الميثاق للمخرج رؤوف عبد العزيز وتلعب فيه دور زوجة فتحي عبد الوهاب بطل العمل ويشاركهم بطولة الفيلم كل من ادوارد ودينا فؤاد وإسلام جمال.