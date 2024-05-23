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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

لقاء مهم بين اتحاد المرأة العربية بألمانيا وممثل جامعة الدول في برلين

اتحاد المرأة العربية
اتحاد المرأة العربية بالمانيا

نظمت الهيئة الإدارية لاتحاد المرأة العربية بألمانيا، لقاءً مهمًا مع ممثل جامعة الدول العربية في برلين-ألمانيا.

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جاء اللقاء لبحث سبل التعاون والعمل على تنفيذ برامج تهم وتُعنى بقضايا شتى تركز على إبراز دور المرأة العربية الهام في المهجر والتضامن معها في مجمل قضاياها وأهمها حماية الأسرة ومجابهة التحديات المعاصرة التي تواجهها.

وتم اللقاء بمشاركة الأستاذ منى على السيد مسؤولة لجنة المرأة فى بيت العائلة المصرية فى المانيا وممثلة مصر فى اتحاد المراة العربية فى المانيا.

وبدورها قالت منى السيد، مسؤولة لجنة المرأة فى بيت العائلة المصرية فى المانيا وممثلة مصر فى اتحاد المراة العربية فى المانيا، إن هذا اللقاء هو خطوة هامة لأخذ الشرعية للكيان من جامعة الدول العربية.

واضافت منى السيد، أن هذا اللقاء كان هدفه الرئيسي التعاون المشترك بين اتحاد المراة العربية وجامعة الدول العربية، وهذا ما ستشهده الايام المقبلة من تعاون بين الطرفين.

وكانت قد شاركت جالية بيت العائلة المصرية ببرلين برئاسة علاء ثابت، فى تأسيس اتحاد المرأة العربية فى المانيا بمشاركة اكثر من13 دولة عربية.

يذكر أن الهدف من تأسيس الاتحاد تطوير التعاون ما بين المراة العربية والالمانية وتبادل الثقافات على أساس من الصداقة والثقة المتبادلة بين الطرفين والتبادل الثقافى والعلمى والامكانيات المتوفرة للعلاقات الاجتماعية.

وتم عقد اول اجتماع الفترة الماضية وبيت العائلة المصرية في المانيا الممثل الوحيد فى اتحاد الجاليات العربية، وحضر الاجتماع الأستاذة منى على السيد مسؤولة لجنة المرأة فى بيت العائلة المصرية فى المانيا، واعضاء من مجلس الادارة الدكتورة سناء صالح والدكتورة روز خالد، و المقرر العام فاطمة الطيب من فلسطين، والنائبة عنان جاكيش من سوريا.

 

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