أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهم بطعن جاره 4 أيام على ذمة التحقيقات،وذلك خلال مشاجرة مع جاره بقرية العمار بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية بطعنة تسببت في استئصال الطحال إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

تسبب في استئصال الطحال.. إصابة عامل إثر مشاجرة على يد جاره بالقليوبية

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية العمار بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة عامل 18 عامًا، بطعنة نافذة على يد جارة بعد مشادة كلامية تطورت لمشاجرة استخدم المتهم سلاح أبيض طعنه به، وجري نقل المصاب للمستشفى وعمل الإسعافات الأولية واستئصال الطحال.

وألقت الأجهزة الأمنية بطوخ القبض على المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

بسبب مبلغ مالي .. مصرع شخص خلال مشاجرة مع آخرفي طوخ

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهم بطعن شاب خلال مشاجرة بينهما بسبب مبلغ مالي، حيث طعنه المتهم طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في بلتان بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية بلتان بدائرة المركز ومصرع أحدهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع شاب على يد آخر إثر مشاجرة بينهما بسبب مبلغ مالي، طعنه على إثرها بسلاح أبيض طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، والتحفظ على أداة الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

لشكه في سلوكها..سائق يتخلص من شقيقته بعدة طعنات في الخانكة

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهم بقتل شقيقته ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد شقيقها بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد أن سدد لها عدة طعنات أودت بحياتها، بعد أن أخبره زوجها بسوء سلوكها، فعقد العزم على الخلاص منها أثناء تواجدها معه في منزله فطعنها بسكين أودى بحياتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع ربة منزل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع ربة منزل، متزوجة، ولديها أطفال على يد شقيقها والذي علم من زوجها بسوء سلوكها، فقرر الخلاص منها أثناء تواجدها معه في منزله، بطعنها ثلاث طعنات أودت بحياتها.

وتم القبض على المتهم وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة .