رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الوفد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الوفد،في خبر عاجل، أعلن اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منذ لحظات، نتائج امتحان الشهادة الإعدادية الترم الأول لعام 2024، حيث حقق الطلاب نسبة نجاح كبيرة وصلت إلى 85.1% بعد انتهاء الامتحانات. من المتوقع رفع نتائج الصف الثالث الإعدادي في بورسعيد عبر ملفات جوجل درايف بشكل فوري، وسيتم إدراجها في هذا المقال عند توافرها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بورسعيد بالاسم

قبل إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة بورسعيد، انتهى طلاب المحافظة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء الماضي. على عكس المعتاد في السنوات السابقة، حيث كانت نتائج الطلاب تتأخر دائمًا، تمت مراجعة الاجابات بسرعة هذه المرة ودخلت مرحلة التدقيق بسرعة، قبل أن تُعتمد رسميًا من قبل اللواء عادل الغضبان.

بدأت امتحان الصف الثالث الإعدادي في بورسعيد يوم الأربعاء 15 مايو، في مواد العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وانتهى يوم الثلاثاء الماضي، برقابة صارمة من إدارة التعليم في بورسعيد.

نتيجة الشهادة الاعدادية ببورسعيد 2024 برقم الجلوس

جرى إجراء امتحانات شهادة الصف الثالث الإعدادي في محافظة بورسعيد لـ 13840 طالبًا وطالبة مسجلين في التعليم الرسمي باللغتين العربية والأجنبية، حيث تم تقسيمهم على 70 لجنة في المدن التعليمية بورسعيد وبورفؤاد. سيتم توفير رابط للاستعلام عن النتائج برقم الجلوس والاسم مباشرة كملف PDF في وقت قريب، وسيتم تضمينه في المقال.

رابط نتيجة ثالثة إعدادي بورسعيد 2024 الترم الثاني

تمت عملية تصحيح أوراق الطلبة والطالبات في محافظة بورسعيد بسلاسة تامة، وبسرعة كبيرة، قبل تجميع الدرجات وإعداد الكشوفات لتكون متاحة صباحاً في المدارس، واليوم عبر الإنترنت من خلال البوابة الإلكترونية لبورسعيد وجوجل درايف.

رابط نتيجة ثالثة إعدادي بورسعيد 2024 الترم الثاني

يمكن للأفراد الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة بورسعيد من خلال إدخال رقم الجلوس على البوابة الإلكترونية واتباع الخطوات الموضحة.

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