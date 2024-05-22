أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس المتهم بقتل شقيقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد شقيقها بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد أن سدد لها عدة طعنات أودت بحياتها، بعد أن أخبره زوجها بسوء سلوكها، فعقد العزم على الخلاص منها أثناء تواجدها معه في منزله فطعنها بسكين أودى بحياتها.

لشكه في سلوكها.. سائق يتخلص من شقيقته بعدة طعنات في الخانكة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع ربة منزل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع ربة منزل، متزوجة، ولديها أطفال على يد شقيقها والذي علم من زوجها بسوء سلوكها، فقرر الخلاص منها أثناء تواجدها معه في منزله، بطعنها ثلاث طعنات أودت بحياتها.

وتم القبض على المتهم وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة .



مصرع مندوب مبيعات بحادث تصادم

كما صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

وتلقت مديرية امن القليوبية، إخطارا من مدير مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول ”عاصم وح” 18 سنة مندوب مبيعات في إحدى الشركات جثة هامدة إثر حادث تصادم.

انتقلت قوة أمنية وبالفحص والتحري تبين أنه في أثناء قيادة المتوفى دراجته النارية على طريق نوى – شبين القناطر اصطدم بسيارة على نفس الطريق بسبب السرعة ما أسفر عن مصرعه، وتم التحفظ على الدراجة النارية والسيارة وقائدها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وسؤال صاحب السيارة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



حبس 3 عناصر إجرامية بحوزتها 65 كيلو مخدرات بالقليوبية

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 3 عناصر إجرامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات خلال مداهمة بؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وضبط بها 65 كيلو مخدرات و10 آلاف قرص مخدر.

وتم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسال عينه للمعمل الجنائي لفحصها.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد قيام حملة أمنية لمداهمة بؤرة مخدرات في القناطر الخيرية، أسفرت عن ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 55 كيلو لمخدر الحشيش و10 كيلو هيدرو و10 آلاف قرص مخدر وطبنجة عدد من الطلقات وسلاح أبيض وميزان.

وقدرت القيمة المالية بنحو 5 ونصف مليون جنيه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.