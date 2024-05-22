الآن..رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط،سوف يتم نشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 بورسعيد، الترم الثاني، برقم الجلوس، وسيبدأ الطلاب والطالبات في البحث عن نتائجهم خلال الساعات القادمة بعد انتهاء امتحاناتهم يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، خلال الساعات القادمة، بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومراجعتها وتقييم الدرجات؛ استعدادًا لاعتمادها رسميًا من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

في نفس السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد، عبر صفحتها الرسمية، اختيار اللواء عادل الغضبان كمحافظ للمحافظة، وذلك بناءً على نتائج امتحان الشهادة الإعدادية للعام 2024 في الترم الثاني بورسعيد، وذلك برقم الجلوس 2024، يوم الأربعاء 22 مايو الساعة التاسعة مساءً.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس عبر على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في بورسعيد عبر موقع “فيسبوك” من خلال الضغط هنا.

كما تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”.

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توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني لجميع المواد على النحو التالي:

مادة اللغة العربية والخط والإملاء في الترم الثاني 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية في الترم الثاني 20 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية في الترم الثاني 30 درجة، يتم تقسيمهم على 6 أسئلة مختلفة

مادة العلوم في الترم الثاني 20 درجة.

مادة الرياضيات في الترم الثاني 30 درجة.

المجموع الإجمالي لمواد الفصل الدراسي الثاني فقط 140 درجة.

المجموع الكلي للعام 280 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.