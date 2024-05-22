«تراث غالى» حكاية أقدم صانع عرائس خشبية في الشرقية

مزج الإبداع بالتراث فن لا يجيده الكثيرون، تلك هى حكاية «العم» غالى فى محافظة الشرقية، حيث استطاع ان يسطر اسمه بحروف من نور فى عالم صناعة وتلوين العرائس الخشبية وتثبيت التراث المصرى.

ففى محافظة الشرقية، وخاصة فى مدينة الزقازيق، تقع هناك ورشة صغيرة وبداخلها غالى أحمد عبد العظيم فنان تشكيلى يبلغ من العمر نحو 77 عامًا، افنى أكثر من نصف القرن من حياته فى الحفاظ على التراث المصرى عن طريق صناعة وتلوين العرائس الخشبية .

البداية كانت حينما كان العم «غالى» فى عمر 22 عامًا، شاهد عرائس مع صديقه قادمة له من روسيا، فقرر كيفية صناعتها بالطابع المصرى من خلال نحتها على الخشب بأشكال ورموز بسيطة تجذب كل من يشاهدها .

استطاع العم «غالى» المحافظة على التراث المصرى من خلال أعماله الفنية على الخشب حتى وقتنا هذا، وانتج العديد من العرائس الخشبية التى تعبر عن المجتمع المصرى ذو الطابع الخاص، عن طريق خشب «البرتقال» وقام بصناعة عرائس لسيدة تحمل البلاص والخفير، فى أول نماذج تنفيذ فكرته، فحازت على إعجاب الكثيرين وطالبوه بإنتاج العديد من الأشكال، فضلًا عن مطالبة البائعين لكميات كبيرة لها وهو ما دفعه للاستمرار والمواصلة فى تنفيذ فنه ودعم موهبته .

بعدها انطلق الفنان التشكيلى ابن مدينة الزقازيق وقرر إنتاج المزيد من الشخصيات للحفاظ على التراث ونجح فى تنفيذ عرائس «العمدة، وشيخ البلد، والخفير، وناظر المزرعة، والفلاحة، وحاملة البلاص، وبائع العرقسوس، والقهوجي، بالإضافة إلى الطبال»، وجميعهم شخصيات تميز التراث المصرى وخاصة المجتمع الريفي .

ذاع صيت العم «غالى» بعدما انتشرت العرائس والفن التشكيلى الذى يقدمه وغزت الأسواق، وبدأ فى نقل موهبته وتدريب المهتمين بالفن التشكيلى والعرائس الخشبية حتى يومنا هذا، ولم يتوانى يومًا عن الذهاب لورشته البسيطة التى أنجبت أجيال من الفنانين.

يقول غالى أحمد عبد العظيم، أكتشفت موهبتى حينما كنت فى المدرسة الابتدائية فى عمر 10 سنوات، اقوم بتشكيل المجسمات بإستخدام الطباشير فى الفصل الدراسي واصنع منها مجسمات مثلها مثل ما اصنعه بالخشب الآن، بإستخدام آله حادة «القطر»، ولكن زادت موهبتى كوننى من عائلة تشكيلية الأب كان فنان تشكيلى والأشقاء أيضًا .

وأضاف الفنان التشكيلى، موهبتى فى الرسم جعلت أعمالى التشكيلية فى صناعة العرائس الخشبية والمجسمات ذات طابع خاص واعطتها رونقًا وشكلًا جماليًا جذاب يجذب أعين الناظرين حوله .

وأوضح صاحب الـ 77 عامًا، إلى انه فكر حينما صنع العرائس والمجسمات الخشبية فى تخليد ذكرى التراث المصرى من خلال صنع مجسمات لرموز المجتمع المصرى مثل حاملة الذلعة، والخفير وبائع العرقسوس والطبال، وشيخ البلد، مؤكدًا على نجاح تلك الشخصيات بسبب عشق المصريين لها .

وأكمل الفنان التشكيلة حديثة للوفد، مجسماتى والعرائس الخشبية الخاصة وصلت لجميع أنحاء العالم من خلال ترويجها فى عدد من المزارات المختلفة بمصر، والطلب عليها فى زيادة دائما، وهو ما جعلنى اخطوا خطوات نحو تدريب الشباب والفتيات على الحرفة لسد احتياجات الطلب بالأسواق المصرية .

واختتم الفنان التشكيلى حديقة قائلًا: " أعتقد أن العمر ما هو إلا رقم لا يستطيع أن يقف فى وجه الطموح والنجاح، والدليل على ذلك أننى لازلت أمارس موهبتى التى أحبها واعشقها حتى الآن، ولا استطيع الجلوس فى المنزل لأننى أعشق العمل وما أقدمه من خلاله" .