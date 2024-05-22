رئيس مياه الفيوم يتفقد سير العمل بالمعمل المركزي

قام المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بزيارة للمعمل المركزي لمياه الشرب بمحطة مياه العزب الجديدة، بحضور الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل، والدكتور أحمد ممدوح مدير عام المعمل المركزي والكيميائيين والفنيين بالمعمل .

وخلال الزيارة هنأ المهندس محمد النجار جميع العاملين بالمعمل المركزي بمناسبة تجديد شهادة الايزو ١٧٠٢٥ لمدة أربعة سنوات جديدة تبدأ من ٢٠٢٤ وحتى ٢٠٢٨ فى مجال سحب العينات والاختبارات الكيميائية والميكروبيولوجية, وشجع فريق العمل بالمعمل على ضرورة دعم باقي المعامل بالقطاع للحصول على شهادة الايزو ١٧٠٢٥.

توفير مياة نظيفة

واكد أن تلك الشهادة يتم منحها بعد استيفاء مجموعة من الإجراءات التى تستهدف تحقيق التطور المستمر وتحقيق معايير الجودة ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والادارية للمعامل ومواكبة التطورات الحديثة فى مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى.

وفي السياق أوضحت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل، أن القطاع يعمل بشكلٍ دائم على تنمية مهارات جميع العاملين بالقطاع وتوفير فرص التدريب والتطوير لتحسين كفاءتهم وزيادة انتاجيتهم وتوفير مناخ الابتكار والإبداع ووضع خطط وبرامج وأهداف محددة وتشجيع العمل الجماعي القائم على التعاون ومشاركة الأفكار .

ووجه العاملين بالمعمل المركزي الشكر للمهندس محمد النجار على دعمه الدائم والمتواصل للقطاع وتوفير أحدث الأجهزة في أنظمة الرصد والتحليل وإتاحة جميع متطلبات القطاع لتحقيق التفوق والريادة.

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