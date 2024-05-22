مصر تواصل رعايتها للأحداث العالمية وتوقع عقد إستضافة سوبر جلوب كرة اليد

أقيم مساء اليوم حفل توقيع إستضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد و بطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة و إتحاد كرة اليد و تحت إشراف الإتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.

وشهد حفل التوقيع حضور كلا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة و مسئولو الشركة المتحدة للرياضه المتمثلة فى رئيس الشركة محمد يحيى لطفى و نائبه سيف الوزيرى و مسئولو اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين .

وشهد التوقيع دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد و جمال علام رئيس اتحاد الكرة و أحمد دياب رئيس رابطة الأندية و حسين لبيب رئيس نادى الزمالك .

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي مصر حق استضافة و تنظيم كاس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر علي مستوي الأندية في العالم والتي تشارك فيها ابطال القارات، والنسخة القادمة تقام خلال أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة علي أحدث طراز عالمي .

كما منح الإتحاد الدولي مصر حق بطولة أخري من العيار الثقيل وهي بطولة العظماء السبع ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولي علي مستوي العالم

شهدت الكواليس مجهود كبير ومفاوضات علي اعلي مستوي خلال الفترة الأخيرة شارك فيها الاتحاد الدولي و الاتحاد المصري برئاسة دكتور محمد الامين ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بالإضافة إلي الدور الكبير للشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي راعي اتحاد اليد التي لعبت دورا محوريا في التفاصيل .