الهام علي.. احتفال مميز بلقطات رومانسية مع زوجها (شاهد)

في ذكرى زواجها

شاركت الفنانة السعودية إلهام علي مقطع فيديو مميز يوثق احتفالها بعيد زواجها السادس هي والفنان خالد صقر، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

ووثقت إلهام خلال الفيديو لحظات مميزة جمعتها بزوجها ، ووجهت إليه رسالة رومانسية حملت معاني الحب والإحترام والتقدير قائلة:" لقد سألت الله في الماضي أن يرزقني بشخص يجعلني على الدوام، نسخة أفضل من نفسي في كل عام، شخص يصبح هو سندي وظهري، يكون إنسان محباً وخلوقاً وصادقاً أيضاً، أن يكون رجلاً هو صديقي وحبيبي وشريكي، حتى رزقني الله بك أنت".

وأضافت إلهام علي كلماتها: "ست سنوات من حياتي معك أشعر وكأنها ست ساعات فقط، لم يتغير حبي لك إلا نحو الزيادة، أمنيتي الجديدة وأنت هنا، أن تكون إلى جانبي ومعي طوال العمر، أحبك كثيراً وكل عام ونحن لبعضنا" .

وتفاعل خالد صقر مع منشور إلهام علي، ورد عليها قائلاً: "الله ما يحرمني منك" ، وشارك هو الآخر عدد كبير من الصور والفيديوهات الرومانسية احتفالاً بعيد زواجهما.

من هي إلهام علي

ممثلة سعودية، مواليد 31 اغسطس 1985، وكانت إنطلاقتها من خلال المسرح، ثم انتقلت إلى التلفزيون من خلال تقديم البرنامج الصباحي "مكسّرات" على القناة الأولى في التلفزيون السعودي.

أنهت دراستها الثانوية في السعودية، ثم انتقلت مع عائلتها للعيش في البحرين وهناك عادت إلى المسرح من جديد وحصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة، حيث ذاع صيتها وأصبح إسمها متداولاً بين الفنانين والمخرجين. تجربتها التمثيلية الأولى على نطاق منطقة الخليج كانت مسلسل "ريحانة" للمخرج جمعان الرويعي، ثم توالت أعمالها الفنية ومنها مسلسل عذراء، مسلسل طريق المعلمات.

وتزوجت إلهام في الـ22 من مايو 2019 من الفنان خالد صقر في حفل عائلي بسيط، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وقتها، ونشرت حينها مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات، وأعلنت زواجها بتجهيزات بسيطة وحضور قليل .