جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر في الدوري

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الخميس باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.