مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن "الهجرة الدولية"

تستعد مكتبة الاسكندرية، من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، عن تنظيم ندوة بعنوان "الهجرة الدولية وإعادة تشكيل فضاء المدينة العربية في مطلع القرن الحادي والعشرين" للدكتور أيمن زُهْري؛ خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29مايو 2024، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة عبر الانترنت.

الهجرة الدولية



تأتي هذه الندوة استكمالا لسلسلة ندوات "العلوم الاجتماعية في عالم متغير" والتي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس 2023 وذلك بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وتأتي هذه الندوة في ظل تداعيات الهجرة الدولية على المدن العربية.



جدير بالذكر أن الدكتور أيمن زُهْري خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، وهو باحث وخبير متخصص في السكان ودراسات الهجرة وحاصل على درجة الدكتوراه في دراسات الهجرة من جامعة ساسيكس بالمملكة المتحدة، وعمل الدكتور زُهْري بالبحث والتدريس في العديد من الجامعات والمراكز البحثية منها الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة القاهرة والمركز الديموغرافي بالقاهرة وأكاديمية تطوير التعليم ومركز جامعة ساسيكس لدراسات الهجرة بإنجلترا.



ونُشر للدكتور زُهْري العديد من الأبحاث والدراسات المتعلقة بالسكان ودراسات الهجرة في دوريات علمية دولية واقليمية ومحلية وشارك في مؤتمرات وندوات وطنية واقليمية ودولية مرتبطة بمجالات اهتماماته البحثية.



يذكر أن محتوى المكتبة يتضمن مجموعة كبيرة من الكتب تقدر بـ 2 مليون كتاب (بحاجة لمصدر) في بداية 2013 المختارة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وكذلك مجموعة مختارة من كتب بلغات أوروبية أخرى مثل الألمانية والإيطالية والإسبانية ولغات أخرى نادرة مثل الكريبولية ولغة هايتى وزولو، وتتضمن المجموعة الحالية مصادر من المانحين من جميع أنحاء العالم في شتى الموضوعات.

وتعتمد مكتبة الإسكندرية، على معايير متطورة وتصميم مرن للبنية والنظام، مما يسهل إمكانية الدمج والتضمين مع أنظمة أخرى، بتوفير الأدوات اللازمة لتيسير عملية تكوين وإدارة ومشاركة محتويات المكتبة، وكذلك التعامل من خلال مجموعة مختلفة من الوسائط والموارد الرقمية.

وترجع أهمية مكتبة الإسكندرية في كونها ميدان للبحث العلمى والأكاديمي ومنارة لإثراء الحركة الفكرية والثقافية، لذا فهي تعد من أكبر وأعرق مكتبات العالم القديم إذ استمرت مكتبة الإسكندرية في تطوير العلوم والمعارف في العصور القديمة ومنها خرج العديد من العلماء على مدار 7 قرون من الزمان، وحتى الآن وبعد إعادة إحيائها أصبحت مكتبة مصر منارة ثقافية عالمية يسعى إليها المثقفين ورواد الحركة الفكرية للاستفادة من مناراتها.