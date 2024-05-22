مي فاروق فستانها "محتشم" وخطوبتها تحت الميكروسكوب| سعر صادم

أحيت المطربة مي فاروق حفلًا غنائيًا ناجحًا في "زد بارك"، وتألقت بإطلالة مميزة عكست جمالها وأناقتها، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

المطربة مي فاروق

سعر فستان مي فاروق في حفلها الأخير

وإرتدت مي فاروق فستان جذاب، باللون الأسود المجسم، مع وشاح ستان باللون الوردي الفاتح، مما أبرز نحافة خصرها وقوامها الممشوق.

وكان الفستان من تصميم Eli The Label، من مجموعته الجديدة، وبلغ ثمنه 51 ألف جنيه، كما قامت بتغيير استايل الفستان؛ لتصبح أكثر أناقة واحتشام، فعدلت من موضع شريط الساتان من البطن إلى الكتف الأيسر، الذي جاء تصميمه في الفستان الأصلي مكشوفًا.

المطربة مي فاروق

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت المطربة مي فاروق تصفيفة شعر مميزة، فقامت برفع خصلاتها شكل البوناتيل "ذيل حصان أعلى الرأس" وتركته يتدلى على من الخلف بصيحة الويفي، مع غُرة مرتفعة قليلًا ثم تتدلى على أحد الجانبين.

ووضعت مكياج مميز يتماشى مع لون بشرتها وشريط الساتان المثبت على الفستان، فإعتمدت ظلال العين بدرجات الأسود والبني الداكن في نهاية العين، والنود الفاتح في بدايتها، بالإضافة للكحل والماسكرا، وحددت ملامحها بالبلاشر، كما اختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح.

مي فاروق ومحمد العمروسي

خطوبة محمد العمروسي ومي فاروق تقع تحت الميكروسكوب

وعلى الصعيد الآخر، فاجئت المطربة مي فاروق والفنان محمد العمروسي بحفل خطوبتهما، وانقسم الجمهور بين منتقدين؛ لفارق السن بينهما، حيث تكبره أكثر من 3 سنوات، وآخرون يتمنون لهم نجاح علاقتهما وتكلل بالزواج.

ورد الفنان محمد العمروسي على الانتقادات التي واجهها هو وخطيبته مي فاروق بسبب فارق السن خلال لقاء سابق له، قائلًا: "احنا بني آدمين، وشفت كل اللي حصل من بعد إعلان الخطوبة حاجة مش حلوة وقعدنا نهزر على فيس بوك على موضوع السن وفي الآخر والأول الناس ملهاش دعوة بحاجة والحمد لله ربنا يوفقنا، وأتمنى إني أكون عند حسن ظن الناس دايما في شغلي والناس تتعلم تفرق بين شغل الفنان وحياته لإني من الناس اللي مش بتحب تتكلم عن حياتها الشخصية".

وعلقت أيضًا مي فاروق على تلك الإنتقادات في تصريح سابق لها قائلة: " كل شخص بيشوف الآخرين بطريقته، ولهذا السبب أصبحت لا أهتم بتوضيح الصورة لو اهتزت واتركها للزمن، فشغلي وحفلاتي هما الجزء الظاهر من صوري للجمهور".

‎وتابعت: "قعدت كثير الناس حاكمة عليا بصورة مسبقة إني مغرورة وامرأة حديدية يمكن ده من وقفتي على المسرح أو لأني بعيدة.. بعد وقت، الأغلبية شافوا إني في حالي وماشية على الله وبسبب ده مبحكمش على غيري".

‎واختتمت مي فاروق حديثها قائلة: "القرب في حياتي بيكون للمقربين كان لوالدي ووالدتى رحمة الله عليهما، وحاليا أخويا وأسرته وولادي وصاحبة عمري رباب وصحابي الذين يديرون عملي ومؤخرًا محمد العمروسي ربنا رزقني بيه وحلى حياتي.. هم منطقة الأمان ليا ومش مستعدة أخسر منهم حد لأنهم بيحبوني بجد".

فستان Eli The Label

مي فاروق بحفل زد بارك

مي فاروق بحفل زد بارك