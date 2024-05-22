المخرج أيمن مكرم: أحمد الفيشاوي يمتلك مواصفات الممثل العالمي (فيديو)

أكد المخرج أيمن مكرم، مخرج فيلم "بنقدر ظروفك"،أن الفنان أحمد الفيشاوي ملتزم جدا ويصل قبل موعد التصوير، مؤكدا أنه يمتلك مواصفات الممثل العالمي ولديه طاقة جبارة.

وقال أيمن مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، مساء اليوم أن أحمد الفيشاوي يتعامل بشكل جيد مع أعضاء العمل في لوكيشن التصوير، مؤكدا أنه كان هناك تعاون بشكل جيد لإنجاح العمل.

الفنان أحمد الفيشاوي عفوي جدا

وتابع المخرج أيمن مكرم: “الفنان أحمد الفيشاوي عفوي جدا ودي أكتر حاجة بتميزه، ولو ركز شوية هيكون في مكان تاني خالص”.

وأشار أيمن مكرم إلى أن نشر فيديو لأحمد الفيشاوي في حالة غير طبيعية اختراق للخصوصية، مؤكدا أنه لم يشتبك مع أي أحد في العرض الخاص.

احتفل أبطال وصناع فيلم بنقدر ظروفك، بالعرض الخاص للعمل داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، والذي شهد حضور النجم أحمد الفيشاوي ومي سليم .

وحضر العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك، كل من : إبرام سمير، محمد محمود، يوسف وائل نور، يوسف الأسدي، الفنانة أميرة العيدي، والمخرج أيمن مكرم والمؤلف سمير النيل.

قصة فيلم بنقدر ظروفك

تدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

فيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

كانت آخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم "عادل مش عادل" وشاركه البطولة كل من: شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري،



يجسد أحمد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي طوال الفيلم.

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "رهبة – مصنع الكراسي" والذي تدور أحداثه حول سيد يعيش رهبة في إحدى الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

ويشارك فى بطولة فيلم "رهبة – مصنع الكراسي"، نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.