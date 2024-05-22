فتح باب التقديم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية|تفاصيل

أعلنت محافظة الجيزة، اطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات والوزارات والجهات المعنية.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بدورية انعقاد المبادرة لضمان استدامة النجاحات التى حققتها خلال مرحلتيها السابقتين، بما يساهم فى دعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وأيضًا تحقيق أفضل السبل نحو التعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية والتعامل مع البعد البيئى.

ودعت محافظة الجيزة أبناء المحافظة للمشاركة بمشروعاتهم بتلك المبادرة الهامة لتحقيق تمثيل مشرف اسوه بما تم خلال المرحلتين السابقتين .

محافظ الجيزة يتفقد ميدان الرماية وطريق الجيش

وكان قد أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على إتباع أعلى المعايير الفنية والهندسية خلال تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه.

وشملت جولة المحافظ المرور على الطريق السياحى، تفقد خلالها نسب الإنتهاء من أعمال الرصف واللاندسكيب وتطوير الأرصفة وشبكات الإنارة، مشددا على سرعة الإنتهاء من أعمال المرافق المطلوبة قبل بدء التشطيبات بكل قطاع .

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الظهير الخلفى للمتحف والذى يشمل ميدان الرماية وطريق الجيش وميدان المتحف ٢ و طريق مساكن الضباط والتى تشمل أعمال التشجير ورفع كفاءة الأسوار وتحسين الرؤية البصرية للميادين والأرصفة والمبانى وتركيب شبكات الإنارة، موجها بضرورة مراعاة الحفاظ على سيولة الحركة المرورية ومنع إلقاء المخلفات وناتج الأعمال على جانبى الطريق.