LogRhythm تكشف عن حلولها في مجال الأمن السيبراني

قال محمد عيسى – المدير الإقليمي للمبيعات بشركة LogRhythm- ان مشاركتنا بفعاليات مؤتمر CDIS للأمن السيبراني الذي عقد في القاهرة في الفترة من 19 حتى 21 مايو الجاري، يأتي في اطار أهمية تعريف الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالمخاطر المتزايدة في مجال الأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي والتعريف بأهم التكنولوجيات الحديثة التي تقدمها الشركة لحماية هذه المؤسسات من الهجمات الالكترونية المختلفة ودور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في التنبؤ بهذه الهجمات قبل حدوثها مما يضمن استعداد فرق الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية والمعلومات الحساسة للأشخاص والحكومات من الوقوع فريسة لهذه الهجمات.

وقد استعرضت الشركة خلال فعاليات مؤتمر مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني أحدث تكنولوجيات الأمن السيبراني المدعومة بخدمات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات من التنبؤ بأي هجمات سيبرانية قبل وقوعها و تدعيم قدرة المؤسسات على الاستجابة السريعة لهذه الهجمات حال حدوثها.

منها - LogRhythm NextGen SIEM نظام إدارة الأمن والحوادث القادمة من لوجريثم: يتيح رصدًا متقدمًا وتحليلًا للسجلات والأحداث لاكتشاف التهديدات الأمنية وإدارة الحوادث بشكل فعال.

LogRhythm Network Monitorمراقب الشبكة من لوجريثم: يوفر رصدًا متخصصًا لحركة البيانات عبر الشبكة مع قدرات كشف التهديدات والرد الفوري.

LogRhythm User and Entity Behavior Analytics تحليلات سلوك المستخدم والكيان من لوجريثم:

يستخدم تقنيات التعلم الآلي لرصد وتحليل سلوكيات المستخدمين والكيانات لاكتشاف الأنشطة غير المعتادة.

LogRhythm SOAR هو توسعة لمنصة أمان LogRhythm، ويعني SOAR تتبع وتحليل واستجابة التهديدات بشكل تلقائي Security Orchestration, Automation, and Response