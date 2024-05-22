يسرا تشعل الأجواء بوصلة رقص علي هامش مهرجان كان (فيديو)

أشعلت النجمة يسرا الأجواء في مدينة كان بفرنسا بفيديو قصير تداوله رواد السوشيال ميديا أثناء رقصها على أغنيتين إحداهما "3 دقات"، لتلفت الأنظار بحركاتها الجذابة وشبابها رغم سنها.

يسرا ترقص على هامش مهرجان كان

يسرا ترقص على "3 دقات"

وظهرت يسرا حافية القدمين علي يخت في فرنسا، وذلك علي هامش مهرجان كان السينمائي، مرتدية فستان فضفاض باللون البرتقالي، ليتماشى مع الأجواء الصيفية، وبشق في نهايته؛ ليكشف عن ساقيها، وفضلت ترك خصلاتها تتدلى بنعومة بصيحة الويفي الناعم، مع مكياج صيفي بسيط يتناغم مع لون الفستان.

وكانت تتمايل يسرا علي أغنية " Flowers " للمغنية الأمريكية مايلي سايرس، وظهرت أيضًا وهي تغني مع بعض معجبيها، أغنيتها الشهيرة " ٣ دقات " مع المطرب أبو.

الفنانة يسرا

يسرا تشعل مهرجان كان بالأحمر المثير

ولفتت الأنظار النجمة يسرا بجمالها الساحر في مهرجان كان السينمائي، فتألقت بفستان جذاب باللون الأحمر، مكشوف ناحية الصدر، وتميز بأكمام مفتوحة وطويلة مثل الوشاح من الخلف؛ لتبرز أنوثتها وأناقتها، ونسقت معه كلاتش صغير نفس اللون.

وتزينت بمجوهرات جذابة توقيع دار المجوهرات العالمية كارتييه، فضمت عقد عريض ملتف حول العنق، وأقراط دائرية تتدلى من الأذن، مع إسورة نفس تصميم العقد.

وفضلت يسرا الشعر الأشقر الداكن؛ كونه يتناسب مع لون بشرتها وفستانها، وتركته يتدلى بين كتفيها بتصفيفة الويفي، ووضعت مكياج جريء، مرتكز على أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت ظلال العين بدرجات النود مع الشيمر، بالإضافة للماسكرا؛ لعيون واسعة وجذابة.

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يسرا في صحوة فنية

على الرغم من عدم مشاركة الفنانة يسرا ضمن السباق الرمضاني في 2024، إلا أنها تمر بنشاط كبير من جميع النواحي، فشاركت في فيلمين وهما : "ليلة العيد" و "شِقو"، كما ظهرت في عمل درامي مميز مع النجمة نيللي كريم في مسلسل "روز وليلى"، أما في المسرح فشاركت في مسرحية "ملك والشاطر" مع النجم أحمد عز.

أبطال فيلم شِقو

ويُعرض فيلم شقو في جميع دور العرض، محققًا نجاحات كبيرة، وهو بطولة: عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، يسرا، وليد فواز، أحمد فهمي، محمد جمعة، والفنان الراحل جميل برسوم، حنان يوسف، والمطرب محمود الليثي.

أحداث فيلم شقو

وتدور أحداث فيلم شِقو حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة.