إلغاء جزء من امتحان مادة العلوم للمدارس الرسمية لغات بإعدادية الشرقية

قال المهندس علي عبد الرؤوف أحمد، وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه تم إلغاء الجزئية A فقرة رقم 3 في السؤال الاول من امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024 للمدارس الرسمية للغات بسبب خطأ في ترجمة هذه الجزئية للغة العربية.

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وأكد عبد الرؤوف، بأنه ستوزع درجة هذه الجزئية وهي درجة واحدة على باقي جزيئات السؤال الأول A، بناءً على المذكرة المقدمة من توجيه عام العلوم، وذلك حرصا من المديرية على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأدى نحو 144 ألفًا و403 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، امتحان مادة العلوم في خامس أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وتستمر الامتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية حتى غدا الخميس الموافق 23 مايو 2024م، حيث يؤدي الطلاب غدا الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية في 790 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وكانت جهات الإختصاص بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، قد رصدت 4 محاولات للغش خلال امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية، التي أداها الطلاب اليوم الأربعاء في خامس أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية، بواسطة الهاتف المحمول داخل اللجان، وتم التصدي لها، وابطالها على الفور دون التأثير على سير الإمتحانات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن طلاب الشهادة الإعدادية مقسمين على النحو الآتي: عدد طلاب الشهادة الاعدادية العامة 144 ألفًا و403 طالب وطالبة بعدد اللجان 790، وعدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية 1100 بعدد اللجان 10، وعدد طلاب الشهادة الاعدادية الأمل 71 بعدد اللجان 8، وعدد طلاب الشهادة الاعدادية النور 10 بعدد اللجان لجنة واحدة، ومن المقرر أداء طالبين في لجنة بمستشفى 57357.

وأوضح وكيل أول الوزارة، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وأن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

وأكد أن الامتحانات العامة أمن قومي، يستوجب بضرورة بذل أقصى درجة من الجهد، والالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط، مشيرا إلى أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس؛ حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وشدد وكيل أول الوزارة على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لوزير التربية والتعليم، مشددا على توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مرعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ويذكر أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية، نسقت مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، وإنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.