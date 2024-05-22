جنايات أسوان تحيل اوارق المتهمين بقتل سائق التوك توك إلى فضيلة المفتي

احالت محكمة جنايات أسوان اليوم، اوراق المتهمين بقتل سائق التوك توك ":حمادة البكري"، إلى مفتى الديار المصرية .

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة إلى ما يقرب من عامين، عندما تلقى العميد محمد هلال مأمور مركز شرطة كوم أمبو، تلقى بلاغا من أهالي قرية النجاجرة، يفيد بغياب "ح. ب"، 25 عامًا سائق توك توك، حيث تجمع الأهالي بالطريق السريع الزراعي المجاور للقرية، ما تسبب في توقف الحركة، وعلى الفور تدخلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من إعادة فتح الطريق.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض تغيب السائق، وأثناء السير في خطة البحث، والعثور على التوك توك بإحدى المناطق الزراعية.



من خلال تكثيف التحريات، تبين أن وراء تغيب سائق التوك توك متهمين، وتم إعداد مأمورية لاستهدافهما.



وأسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهة المتهم الأول، اعترف بارتكاب الواقعة حيث اتفق مع المتهم الثاني على استدراج سائق توك توك بحجة توصيلهما والاستيلاء على مركبة التوك توك لإعادة بيعها، وأثناء محاولتهما الاستيلاء على مركبة التوك توك قام المجني عليه بمقاومتهما إلا أنهما تمكنا من السيطرة عليها وطعنه بمطواة.



وألقيا بجثة المجني عليه في مكان العثور عليها غارقة في مصرف الكامل الواقع ما بين نصر النوبة وقرية العباسية.

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