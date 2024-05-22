الأربعاء 22 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المجتمع اليوم

الكاتب الصحفي أحمد جابر يُهنئ الباحث أحمد محسن لحصوله على الدكتوراه في القانون

بوابة الوفد الإلكترونية

يتقدم الكاتب الصحفي بالوفد أحمد جابر بصادق التهاني إلى الباحث أحمد محسن ، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون التجاري.

أقيمت المناقشة العلمية بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر كلية الحقوق جامعة عين شمس ، أواخر أبريل الماضي ، وضمت اللجنة المشرفة على المتابعة والتقييم كل من .. أ.د حنان عبد العزيز مخلوف أستاذ القانون التجاري بجامعة بنها رئيسًا للجنة التحكيمية ، رفقة كل من أ.د حسام رضا السيد أستاذ القانون التجاري بجامعة عين شمس مشرفًا وعضوًا و أ.د طارق أحمد ماهر زغلول أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس عضوًا.

حملت الرسالة المقدمة من الباحث عنوان : المواجهة القانونية لحواث الطيران المدني - دراسة مقارنة.
وتضمنت الرسالة مقدمة استهلالية للتعريف بالموضوع محل التقييم وتوجيه الشكر إلى من أعان الباحث في مراحل جمع المعلومات والصياغة النهائية كافةً ، ثم التطرق إلى أشهر حوادث الطيران المدني على الصعيدين العربي والدولي وكيفية تعامل الدول قانونًا معها ، ومدى إمكانية تأسيس قانون عام يحكم التعامل مع حوادث الطيران عالميًا.

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