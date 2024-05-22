الكاتب الصحفي أحمد جابر يُهنئ الباحث أحمد محسن لحصوله على الدكتوراه في القانون

يتقدم الكاتب الصحفي بالوفد أحمد جابر بصادق التهاني إلى الباحث أحمد محسن ، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون التجاري.



أقيمت المناقشة العلمية بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر كلية الحقوق جامعة عين شمس ، أواخر أبريل الماضي ، وضمت اللجنة المشرفة على المتابعة والتقييم كل من .. أ.د حنان عبد العزيز مخلوف أستاذ القانون التجاري بجامعة بنها رئيسًا للجنة التحكيمية ، رفقة كل من أ.د حسام رضا السيد أستاذ القانون التجاري بجامعة عين شمس مشرفًا وعضوًا و أ.د طارق أحمد ماهر زغلول أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس عضوًا.



حملت الرسالة المقدمة من الباحث عنوان : المواجهة القانونية لحواث الطيران المدني - دراسة مقارنة.

وتضمنت الرسالة مقدمة استهلالية للتعريف بالموضوع محل التقييم وتوجيه الشكر إلى من أعان الباحث في مراحل جمع المعلومات والصياغة النهائية كافةً ، ثم التطرق إلى أشهر حوادث الطيران المدني على الصعيدين العربي والدولي وكيفية تعامل الدول قانونًا معها ، ومدى إمكانية تأسيس قانون عام يحكم التعامل مع حوادث الطيران عالميًا.