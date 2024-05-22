سرقة خزينة على بابا.. مجوهرات ودولارات مع لصوص شقة الشروق

شن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد، حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

سرقة خزينة حديدية



وأسفرت الحملات عن ضبط (عاملين – أحدهما "سيئ النية") لقيامهما بسرقة خزينة حديدية بداخلها (مبلغ مالي "عملة أجنبية" – بعض المصوغات الذهبية - متعلقات شخصية) من داخل شقة ملك إحدى السيدات كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق.

واعترفا المتهمان بتصريفهما للمسروقات (لمالكي محلين للمجوهرات "حسنين النية") وأرشد عن المسروقات، وقيامهما بتغيير مبلغ مالي عملة "أجنبية" "بمحلي"، وإنفاقهما باقى المبالغ المالية على متطلباتهما الشخصية، وتم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات والمبلغ المالي المستولى عليه.