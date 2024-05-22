الأربعاء 22 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سرقة خزينة على بابا.. مجوهرات ودولارات مع لصوص شقة الشروق

سرقة خزينة حديدية
سرقة خزينة حديدية

شن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد، حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

سرقة خزينة حديدية 


وأسفرت الحملات عن ضبط (عاملين – أحدهما "سيئ النية") لقيامهما بسرقة خزينة حديدية بداخلها (مبلغ مالي "عملة أجنبية" – بعض المصوغات الذهبية - متعلقات شخصية) من داخل شقة ملك إحدى السيدات كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق.

 

واعترفا  المتهمان بتصريفهما للمسروقات (لمالكي محلين للمجوهرات "حسنين النية") وأرشد عن المسروقات، وقيامهما بتغيير مبلغ مالي عملة "أجنبية" "بمحلي"، وإنفاقهما باقى المبالغ المالية على متطلباتهما الشخصية، وتم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات والمبلغ المالي المستولى عليه.

مواد متعلقة

الأمن يضبط لصوص الدراجات النارية بالدقهلية

ضبط 9 ملايين جنيه.. ضربات موجعة لتجار العملة في حملة أمنية

القصة الكاملة .. لاختطاف شاب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم

القبض على مستريح الهواتف الذكية بعابدين

ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات بـ5 ملايين جنيه

أمن دمياط يلاحق تجار المخدرات بالمحافظة ويضبط 4 قضايا

حملات موسعة في الإسكندرية لملاحقة الخارجين على القانون

سقوط 7 أشخاص لسرقتهم أجهزة حاسب آلي في الإسكندرية
الجريدة الورقية