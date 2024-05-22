كلام_X_الرياضة

الأربعاء 22/مايو/2024 - 07:53 م 5/22/2024 7:53:27 PM

استطاع الزمالك بجماهيره الوفية الفوز ببطولة الكونفيدرالية ونالا المكافأة التى يستحقونها وعاد الفريق إلى القمة القارية وهى المكانة التى يستحقونها، مبروك لهم مع مزيد من التوفيق.. وننتظر جميعًا تتويج النادى الأهلى فى المواجهة الحاسمة أمام الترجى التونسي، الثامنة مساء السبت فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا 2024، وبإذن الله الفوز بكأس البطولة لتحكم مصر قبضتها على الكرة الأفريقية.. ونهنئ نادى الزمالك بهذا الفوز الكبير والذى جاء بعد فترة ليست بالقصيرة من البعد عن البطولات مبروك للإدارة واللاعبين وتهنئة خاصة لك مشجع زمالكوى.

أما عن لقطة المباراة المضيئة فهى خاصة بلاعب نهضة بركان المحترم ياسين لبحيرى الذى تصرف برجولة وشهامة وأنقذ دونجا من ارتطامه بالأرض والتى كانت ستعرضه لإصابة لايعلم مداه إلا الله.. شكرًا ياسين لهذه الأخلاق الرياضية والتى نثمنها وهذا ما فعلته إدارة الزمالك وقدمت الشكر له من خلال بيان صحفى، وكذلك تناول الإعلام المصرى ما فعله ياسين بكل التقدير.

أما عن أحداث تسليم كأس الكونفدرالية والتى شهدت أحداثًا مؤسفة شابت المراسم.. والجميع شاهدها من ازدحام شديد من تواجد عدد كبير من الأشخاص غير المصرح لهم فى أرض الملعب وعلى المنصة المخصصة لتسليم الكأس، مما أدى إلى صعوبة حركة اللاعبين والمسئولين الكبار، وتم عرقلة عمل وسائل الإعلام، وسقطت الفتاة حاملة الكأس أثناء إرتطام أحد الأشخاص المتسللين مما أثار القلق وشاب عملية تسليم الميداليات والكأس سوء تنظيم، وكثير من الفوضى فى الملعب. وكان سببًا فى ظهور انتقادات واسعة على أثرها فتح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) تحقيقًا فى هذه الأحداث، وأحالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ومن هنا قامت إدارة النادى الأهلى بوضع الحدود والشروط وتحديد المسئولية عن التنظيم فى مباراتهم القادمة لضمان تنظيمًا يعيد لمصر قدرتها المعروفة على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.. والمعروف للجميع مدى قدرة النادى الأهلى على التنظيم الجيد والمميز للفعاليات التى يشرف عليها.. وقد عقد الكابتن بيبو اجتماعًا موسعًا مع الجهات المعنية ومنهم مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم للتواصل مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) لبحث سبل معالجة ماحدث من ثغرات والتى ظهرت فى نهائى الكونفدرالية، وبناءً عليه سيتم تشديد الرقابة مع عدم دخول غير المصرح لهم للملعب نهائيًا مع التأكد من تطبيق شروط السلامة فى الاستاد بشكل صارم، مع تواجد أمنى مكثف داخل الملعب وخارجه لمنع أى محاولات لزرع الفوضى والتعامل الفورى والحازم مع أى سلوكيات غير لائقة من قبل الحاضرين، وسيتم استخدام تقنيات التعرف على الوجه لكشف هوية المخالفين، ومن المهم أيضًا تخصيص مسارات آمنة لدخول وخروج الجماهير.

أخيرًا.. إلى جماهير الكرة المصرية العظيمة وإلى جماهير الأهلى وخاصةً فى هذه المباراة عليكم التشجيع الإيجابى والتحلى بالروح الرياضية المعروف عنكم ومن المؤكد احترام القوانين وعدم الخروج عنها تحت أى ظرف من الظروف، ومن المهم أن نرى تعاون من جميع الأطراف المعنية لضمان سير المباراة بشكل سلس ومنع وقوع أى أحداث مؤسفة.

ملاحظة جميلة ظهور أغلبية الجماهير وهم يرتدون فانلة فريقهم ورأينا الاستاد فى حلته البيضاء فى الكونفيدرالية وسنرى الشلال الأحمر كما سبق ورأيناه كثيرًا.. كل التمنيات بالفوز بالبطولة للنادى الأهلى وحمل الكأس للمرة الثانية عشرة.. بإذن الله.

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