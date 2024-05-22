مانشستر سيتي يوافق علي إنتقال لاعبه للنصر السعودي

أبدي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، موافقة مبدأية علي رحيل نجم فريقه الأول لكرة القدم، إلى صفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حيث كشفت تقارير عالمية أن نادي ‎النصر السعودي، يرغب في الحصول على خدمات الحارس البرازيلي إيدرسون، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكدت التقارير إلى أن نادي مانشستر سيتي لا يمانع بيع الحارس إيدرسون، خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.

وشارك إيدرسون صاحب الـ 30 عامًا مع مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي، في 43 مباراة، دخل مرماه 34 هدف، وخرج بشباك نظيفة في 16 لقاء.

جدير بالذكر أن إيدرسون توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي مع مانشستر سيتي، برصيد 91 نقطة.