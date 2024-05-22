الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يكرّم "أبو سمرة " مقررة فرع المجلس القومي للمرأة سابقا

التكريم
التكريم

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء ، الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا  ، لتكريمها على فترة عملها التي تميزت بالعطاء والإخلاص. كما رحب بالدكتورة نجاح التلاوي ، المقررة الجديدة لفرع المجلس .

 

مؤكداً المحافظ ، على تقديمه كافة أوجه الدعم للمجلس لمواصلة تحقيق أهدافه في خدمة المجتمع ، وخلال اللقاء ، أشاد المحافظ بالدور الفعال الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا ، مشيراً ، إلى أهمية العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية التي يسهم بها المجلس في تعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وتقديراً لدورها ، قدم اللواء أسامة القاضي درع المحافظة للدكتورة منال أبو سمرة تكريماً لمجهوداتها طوال فترة عملها، متمنياً لها التوفيق في مسيرتها العملية ، كما هنأ المحافظ الدكتورة نجاح التلاوي على توليها مهام مقررة فرع المجلس ، متمنياً لها مواصلة مسيرة النجاح والتطوير.

 

وأعربت الدكتورة نجاح التلاوي عن شكرها للمحافظ على ثقته ودعمه ، مؤكدة ، على عزمها العمل بجد واجتهاد لتحقيق أهداف المجلس ، والمساهمة في تنمية المجتمع بمحافظة المنيا،  وكانت  الدكتورة مايا مرسى ، رئيس المجلس القومى للمرأة ، قد قامت بتكليف الدكتورة نجاح التلاوي ، للعمل رئيسا لفرع المنيا للمجلس، خلفا للدكتورة منال أبو سمرة. 

 

وجدير بالذكر ، ان الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، اصدرت قرارا رقم 213 لسنة 2016، بتعيين الدكتورة نجاح نجيب أحمد محمود التلاوي، لرئاسة المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، لمدة عامين ، وشغلت  الدكتورة نجاح التلاوي ، منصب مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار فرع المنيا، وحاصلة على الدكتوراه في علم الإجتماع الأسري ، وتولت حقيبة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة فرع المنيا ، بداية من سبتمبر عام 2016، بعد ان كانت مديرا لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمنيا ، ثم تولى بعدها المنصب الدكتورة رشا المهدي ، ثم الدكتورة منال ابو سمرة ، ثم عادت التلاوي من جديد بقرار جديد كمقررا لفرع المنيا ، بداية من اليوم 15 مايو 2024.

 

 

يذكر ان ، الدكتورة منال أبو سمرة، المقرر السابق ، قد تولت هذه الحقيبة ، لمده 4 سنوات ، وقدمت العديد من الخدمات وحققت العديد من الإنجازات ، وشهدت المحافظة طفرة غير مسبوقة للإنجازات علي ارض الواقع ، وكانت قد تقدمت الدكتورة منال ابو سمرة ، بطلب اعتذارها  عن العمل ، ولسبب الإعارة الخارجية لخارج البلاد ، وفي تدوينة خاصة على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك ، كتبت " ابو سمرة "، رسالة شكر لقادة المجلس القومى للمرأة ولجميع اعضاءه والعاملين به ، ورسائل شكر وتقدير لكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية داخل المحافظة ، على التعاون المثمر، وتمنت التوفيق والنجاح لصديقتها الدكتورة نجاح التلاوي.

 

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