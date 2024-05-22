محافظ المنيا يعتمد المخططات التفصيلية لــ 3 مدن

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المخططات التفصيلية لــ 3 مدن ديرمواس و أبوقرقاص ومغاغة ، جنوب ومشال المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحديث البنية التحتية ، وتطوير التخطيط العمراني ، بما يتماشى مع احتياجات السكان ويعزز التنمية المستدامة.

المخططات التفصيلية

وأكد المحافظ، أن الإعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الإمتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، تسهيلاً لاستصدار تراخيص البناء في ضوء القوانين واللوائح ، موضحاً أن إعداد هذه المخططات، تم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالتنسيق مع محافظة المنيا.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قد التقى المهندس ياسر حلمى نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووفد الهيئة ، لمناقشة إعداد دراسات التحديث الخاص بالمخططات العمرانية للتجمعات الريفية بمركز المنيا ، وذلك ضمن مشروع الحصر والإستدلال على التجمعات العمرانية على مستوى محافظات الجمهورية، وفقا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية الدولة المصرية 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس مجدى ربيع يوسف مدير عام مركز إقليم شمال الصعيد ، وعامر طه رئيس مدينة المنيا ، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الجهات المعنية من شركاء التنمية.

وأوضح المحافظ، أن تلك المخططات الإستراتيجية، تساهم بشكل كبير فى إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ، وتلبية احتياجات المواطنين ، والإستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الإستراتيجية والتفصيلية ، وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة ، بالإضافة ، إلي الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني ، وتوفير الطلب المتزايد علي الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات.

وخلال اللقاء، شهد المحافظ توقيع مشروع تدقيق الحصر العمرانى للتجمعات العمرانية ، على مستوى جميع مراكز المحافظة ، بالتعاون مع هيئة التخطيط والتنمية العمرانية ، كما أطلقت الهيئة منصة تفاعلية لبيان موقف اعتماد المخططات الإستراتيجية ، والأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب وكفور ونجوع محافظة المنيا ، بهدف متابعة الموقف العام للخرائط العمرانية.

من جانبه أضاف نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن تحديث المخطط الإستراتيجي لتلك القرى، يأتي نتيجة وجود تلاحمات بين التجمعات العمرانية المختلفة ، (عزبة وقرية، عزبتين أو أكثر، قريتين، قرية أو عزبة ومدينة)، وظهور العديد من المتناثرات التي تنتشر على كامل نطاقات القرى، بالإضافة إلى صدور قانون التصالح مما له من تداعيات على شكل العمران الريفى ، خاصة قانونية موقف المباني والأراضي داخل نطاق التصالح ، والأخذ فى الإعتبار توجهات الدولة بمشروعاتها القومية ، وتأثيراتها علي التجمعات العمرانية الريفية ، (برنامج حياة كريمة، المحاور الجديدة، التجمعات العمرانية الجديدة).

وعلى هامش اللقاء ، استعرضت الهيئة أعمال طرح المكاتب الهندسية ووضع مشروع رصد كامل للتواجدات على الأرض وجميع المبانى داخل و خارج الحيز العمراني من خلال تقديم مشروع إنتاج خرائط الإستدلال .